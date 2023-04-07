港航日本福岡航線今啟航　年內恢復往鹿兒島航班　東京沖繩增班次

日本是港人最愛的旅遊目的地，香港航空今日（7日）開通來往香港及日本福岡的直航服務，每周4對，在周一、三、五及日運作，並採用空中巴士320客機營運。港航指，計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務，5月會加密來往沖繩班次至每日兩班、6月則增加來往東京（成田）班次至每日3班。



港航日本福岡航線今啟航，往福岡機場以灑水禮歡迎。（港航提供）

福岡航線增至每周四班坐空中巴士A320

港航表示，由於日本九州景點眾多，一向為旅遊熱門目的地，故為了配合市場急速增長及滿足旅客的需求，港航今日起開通來往香港至福岡的航線。新航線每周四班，採用空中巴士A320客機營運，為慶祝航線今日投入服務，香港航空於香港國際機場及福岡國際機場舉行慶祝活動。

新航線逢星期一、三、五及日運作，香港飛福岡航班編號為HX640，起飛時間是當地時間早上10時25，抵達時間為下午3時；至於福岡返港航班號碼則為HX641，於下午4時起飛，晚上6時35分到港。

香港航空開啟來往日本福岡航線。（余俊亮攝）

5月起沖繩航線每日2班、東京成田航班每日3班

港航稱， 乘搭首航前往福岡的旅客，均獲贈香港航空精心設計的限量紀念福袋；客機抵達福岡機場後，舉行了水砲歡迎儀式，祝賀首航投入服務。來自福岡機場、福岡縣及九州觀光局的代表熱情地歡迎首航的旅客、機組人員及香港航空代表。

香港航空行政總裁孫劍鋒指，福岡是通往九州的重要門戶，開拓此新航點將有助加強港航在於九州地區的營運，為未來開通更多日本航點作準備。港航計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務。

港航稱，繼加入每周四班的福岡航線後，港航目前的日本航線網絡覆蓋五大航點，包括每日2班分別前往大阪及東京（成田）、每日一班往返沖繩、以及每周3班往來札幌之航班。另外，港航將於5月起加密沖繩航班至每日2班；6月起則增加東京（成田）航班至每日3班。

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