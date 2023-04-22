澳洲工作假期港人車禍亡｜保險業：參加者須買工作保險　勿買旅保

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓（Strathmerton）周四（20日）發生嚴重車禍，車內的五人及一隻狗全部喪命，死亡的一名香港及三名台灣青年，正由房東載往羊肉廠工作，據悉他們是到當地工作假期的外國人。



有本港保險業界人士表示，若果事主曾購買工作假期專門保險，不論是旅遊或是工作期間遇到意外，都會獲保險公司賠償。由於該款保險種類繁多，賠償金額視乎保單而定。他提醒打工度假的市民，切勿以一般旅遊保險代替工作假期保險，也不要未經訓練參與高危工作，否則會不獲受保。



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2001年起港青可到澳洲工作假期最多12個月

參考澳洲內政事務部數據，2022年有約11萬人持有工作假期簽證，比前一年約1.9萬人多約4.8倍。

香港政府2001年公布，與澳洲及新西蘭開始推行工作假期計劃，以增強文化雙邊聯繫及推動和發展旅遊業。年齡介乎18至30歲的香港青年，可於12個月期內在當地遊歷及從事短期工作，政府當年稱透過該計劃，可讓港青加深了解當地文化及社會發展，汲取寶貴的生活及工作經驗，從而加強自信心、適應力及人際溝通技巧。

澳洲強制車主買第三方保險 遺屬料可獲賠償

據澳洲傳媒報道，一名60多歲的澳洲女房東，當地周四（20日）載着一名港青及三名台灣青年前往羊肉廠打工，突然在路口被一輛超速轎車撞上，再打滑被對向載牛奶罐卡車撞上，女房東座駕車上五人及一隻狗死亡，肇事轎車上一對男女都無大礙。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，若果事主有購買工作假期保險，即使是旅遊或工作，只要是合法工種，會獲保險公司賠償。他提醒市民，切勿買旅遊保險，替代工作假期保險，雖然前者價錢較平宜，但工作期間的意外不會受保。

從事高危工種 工作假期保險未必受保

羅少雄續指，一般在農場、餐廳、文職等工作，只要是合法，訂有僱傭合約，都會受保。不過，要注意保單條款，部份高危工種，例如任職廚房、高空工作、涉機械操作等，若果投保人無受專業訓練，從事有關工作，未必是保險的保障範圍。

另外，他表示，英聯邦成員國家包括澳洲，當地政府強制車主購買第三者人命傷亡保險，會按照涉事傷者的年紀、職業、賺錢能力等，釐定申索的賠償金額。