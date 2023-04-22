港台5人澳洲維州打工死於車禍：司機涉吸大麻　3台人死者身份確認

澳洲4月20日發生嚴重連環車禍，一架載有6人的汽車與一輛私家車碰撞後，失控越線遭對向一架迎頭而來的貨車攔腰相撞，造成5人死亡。死者包括來自香港和台灣，在當地農場打工的人。



台外交部22日證實死者中有3名台人，隨即聯絡死者在台遺屬，協助他們趕辦護照，協助他們赴澳。

台外交部稱其駐墨爾本辦事處20日晚接獲1名在澳打工旅遊的台人來電，他稱接獲維州Cobram警方通知，他的房東當日下午在維州Cobram郊區發生嚴重連環車禍，多輛汽車追撞，車內好像有來澳打工旅遊的台灣人，請辦事處幫忙查詢並協助。

台外交部證實，經駐墨爾本辦事處向當地承辦警官查詢，知道車禍中5名乘客死亡，後經警方確認死者身份後，確認其中包括3名台人。

事發當地4月20日，下午2時30分左右澳，澳洲維多利亞省，距離墨爾本北部約250公里處Murray Valley高速公路和Labuan公路的交叉口。據news.com.au報道，當時一名女司機載着其60多歲的母親、4名乘客和2隻狗，駕駛着一架日產Navara在路上行駛。一輛超速的白色私家車在十字路口與其相撞，導致其失控越線，再被迎頭而來的貨車攔腰相撞。

圖為4月20日，澳洲維多利亞省意外現場，涉事車輛遭攔腰相撞後幾乎只剩下廢鐵。（9News Youtube截圖）

意外中3人當場死亡，其餘3人緊急送醫後有兩人不治，而其中1隻狗也在車禍中喪生。

報導指出，車上除了司機和60多歲的女性外，其餘4名乘客均來自台灣和香港。死者包括1男3女，年紀約23至30歲之間，他們皆是受僱於羊肉場的海外打工者，而司機就是他們的僱主。死者家屬已接獲通知，正前往澳洲。

涉事的白色私家車車主已被捕，是當地29歲男子Christopher Dillon Joannidis，涉嫌吸毒並超速駕駛。他在車禍發生前3分鐘才被警察攔下，大麻一度檢測呈陽性，但第二次檢測後結果轉為陰性，所以只收了一張超速罰單就被放走。目前他被控5項危險駕駛罪名，在21日提堂。