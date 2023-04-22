澳洲維州5死嚴重車禍　台灣情侶客死異鄉　家屬到埗處理後事

一名60多歲的澳洲女房東，載著四人要前往羊肉廠打工，其中三人都是台灣人，包含一對情侶，25歲的陳姓男子以及王姓女友，突然在路口遇到一輛轎車超速，被撞上之後，打滑被對向載牛奶罐的卡車撞上，車內的五人全喪命，外交部也證實接獲通報，陳姓男子的家屬今天已抵達澳洲，會盡全力協助家屬後續的處理。



在澳旅館台灣員工蔡先生：「（澳洲媒體）用災難性的碰撞，來形容這起嚴重的車禍，造成五個人死亡。」

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在澳洲墨爾本當地的台灣人，看到新聞進一步了解，才發現被稱為11年來，在維多利亞州最嚴重的車禍，喪命的五人當中竟然有台灣人。

在澳旅館台灣員工蔡先生：「(肇事的)原來在事發之前的兩公里，警察才抓到他有違規超速 ，有超速之外，包含連經過入口，你應該要要禮讓，因為Give Way你應該要停下來，但他沒有。」

事發在當地時間，4月20日下午兩點多，當時60多歲的澳洲房東，載著四人三人都是台灣人，其中一對情侶25歲的陳姓男子以及王姓女友，另外車內還有一條小狗，房東正要載他們都去羊肉廠打工，卻突然在路口時遇到一輛白色賓士轎車超速，被撞上之後五人座打滑，又被對向裝載牛奶罐的卡車撞上，車內五人以及小狗全喪命，肇事的29歲澳洲男子跟副駕駛座的女性友人，都只受輕傷。

在澳旅館台灣員工蔡先生：「鄰居說她(澳洲房東)對很多人，都非常地友善，都非常地好，尤其在工作的這群台灣朋友，今天第一批的家屬，會入住到我們的飯店。」

這起嚴重車禍不只澳洲媒體大肆報導，澳洲辦事處則是跟旅館業者透露，事故中的三名台灣人家屬，將趕往當地處理後續，至於外交部表示，辦事處有接獲通報將會全力協助，台灣年輕人選擇工作假期（打工度假），澳洲是不少人的首選，卻發生三人喪命的嚴重車禍，也引發關注。

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