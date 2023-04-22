新冠病毒｜港現數宗Arcturus變種病毒個案　衞生署料流感入院增加

印度出現高傳播性Omicron新變種病毒分支XBB.1.16 Arcturus（大角星），衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今（22日）表示，本港也錄得零星個案，並非主流病毒，而印度較多兒童患者出現結膜炎，但數據不算多，現時本港主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。



徐又說，雖然新冠確診個案有上升趨勢，但與流感一樣屬風土病，不會硬性要求市民戴口罩。他又指香港已踏入流感高峰期，料感染及入院情況會增加，呼籲盡快接種流感疫苗。



衞生防護中心總監徐樂堅。（廖雁雄攝）

確診個案現上升趨勢 重症及死亡無明顯上升

衞生防護中心本周一（17日）表示，本港目前共錄得7宗Arcturus陽性檢測個案。防護中心總總監徐樂堅今出席活動後稱，Arcturus在本港有零星個案，並非主流病毒，印度雖然較多兒童出現結膜炎，但數據不多，強調目前本港主流病毒株仍是BA.2及BA.5，患者普遍無徵狀或輕微徵狀。

徐樂堅表示，雖然新冠確診個案有上升趨勢，但現時仍如流感一樣是風土病，重症及死亡數字無明顯上升，當局會繼續密切監察情況。 他又說，在風土病情況下，並不會硬性要求市民戴口罩，但如果市民有徵狀則可佩戴口罩，避免病毒傳播。

他續稱，本港已踏入流感高峰期，預計病毒傳播及入院情況會增加，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

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