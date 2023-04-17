Omicron變種Arcturus現蹤29國　疫苗對XBB.1.16有效嗎

印度確診個案被指因新冠病毒Omicron（又譯作奧密克戎）新型亞變種Arcturus（XBB.1.16）急增，病毒又已在多國出現，引起各界注意。世界衛生組織（WHO）未將Arcturus歸類為須關注的變種，稱在對它進行監察。



Arcturus是什麼？

天文學中Arcturus的中文名稱是大角星，是牧夫座中最亮的一顆恆星。它源於古希臘語中的Αρκτοῦρος，意意思「熊的看守者」。

Arcturus或XBB.1.16是Omicron亞變種，也是XBB亞變種一員。根據WHO的資料XBB.1.16是BA.2.10.1和BA.2.75的重組體，與XBB.1.5有一個突變相同。

這新變種跟傳播力增加與感染力更高的迹象有關。它也可能更能逃避因之前感染獲得的免疫力。惟迄今通報並未顯示，因XBB.1.16住院、進入深切治療部或死亡人數增加有關。

印度新型冠狀病毒感染：2023年4月10日，印度確診個案增加之際，醫護人員在印度新德里一醫院大樓外等待衞生部長前來視察。（Reuters）

首在印度現蹤

Arcturus在1月下旬首次在印度被發現，後來在英國、美國、澳洲、日本、新加坡、意大利、丹麥、奧地利及德國等現蹤。世界衛生組織4月13日的流行病學更新，截至4月11日，29個國家或地區有關它的通報多達2,222個。

美國范德堡大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）沙夫納博士（Dr. William Schaffner）稱它在印度傳播得快，但在其他國家未見同類情況。

WHO新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，會令病毒傳染力以及潛在致病性增加，但未有證據顯示會令重症率產生變化。

普羅大眾關注這種新變異株，會否導致我們的防疫措施再度「加辣」，影響日常生活。圖為2023年3月24日，一名婦女走在日本東京一家居酒屋外。（Reuters）

會有什麼症狀？

根據美國疾病控制和預防中心（CDC），新冠普遍的症狀包括發燒或發冷、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、疲倦、肌肉或身體疼痛、頭痛、味覺或嗅覺喪失、咽喉痛、鼻部充血或流鼻涕、噁心或嘔吐，腹瀉。

除了傳染力高，它對兒童的影響亦令專家憂心。印度兒科學會（Indian Academy of Pediatrics）免疫接種委員會前主席Vipin Vashishtha稱，Arcturus可在兒童身上引發咳嗽、感冒、高燒及結膜炎（俗稱紅眼症）等症狀。

結膜炎在前幾波疫情中並不常見。

Omicron變種Arcturus在愈多國家出現，人們關注現在疫苗的防禦力是否足夠。圖為2023年1月5日，一名女子在曼谷接種疫苗。（Reuters）

疫苗對它有效？會導致長新冠？

醫學界掌握到有關Arcturus的病例及數據仍不足，要了解現有疫苗配方對XBB.1.16的保護程度還是為時過早。

沙夫納博士也稱，要說這變種是否更易或較少導致「長新冠」也是為時尚早。不過我們已知Omicron導致「長新冠」的情況較少，特別是對已接種疫苗的人群而言。

多倫多大學傳染病專家博戈奇克（Isaac Bogoch）稱有些二價疫苗加強劑很可能就Arcturus提供抵禦力，因二價疫苗對Omicron的亞變種較有效。