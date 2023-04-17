新冠變異株Arcturus襲港　屬BA.2後代　專家指港人已有混合免疫力

政府專家顧問許樹昌今早透露，本港近日亦有收到十宗以下的Arcturus個案。翻查資料，新冠變異株Arcturus（即XBB 1.16）在多國持續漫延，其屬BA.2.10.1 和 BA.2.75 的變種，同為Omicron BA.2 的後代。



許樹昌補充，相關病毒株傳播力較強，而部分小童感染後出現輕微眼角膜炎，跟以往變異株有所不同，但整體而言，病毒的毒性無提升。另一政府專家顧問孔繁毅亦指，大多數香港人過去感染過BA.2變異病毒株，故對 XBB 也具有良好的混合免疫力，料即使再染疫，大多數人只會有輕微的病徵。



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新冠變異株Arcturus最先在一月發現，屬BA.2.10.1 和 BA.2.75 的變種，為Omicron BA.2變異株的後代，已在多國持續蔓延，並導致多地出現新冠高峰期，世衞亦在上月22日將相關病毒株列為「值得監測」。

據世衞的說法，新冠變異株Arcturus與XBB1.5比較，其刺突蛋白（ Spike Proteins）中有一個額外的突變，而在實驗室研究中顯示其突變可增加傳播性及致病性（pathogenicity）。

據本港最新一期的新冠流感速遞，XBB 的比例在一個月內由22.8%上升至過去一周的 39.6%，上升情況驚人，但就未有細分XBB 1.16（即Arcturus變異株）比例為多少。政府專家顧問許樹昌今早在電台節見中透露，本港近日亦有收到十宗以下的Arcturus個案，而部分小童感染後出現輕微眼角膜炎，如紅眼睛及流眼水等，跟以往變異株有所不同。

政府專家顧問許樹昌補充，相關病毒株傳播力較強，而部分小童感染後出現輕微眼角膜炎。（資料圖片／盧翊銘攝）

不過，他其後補充，香港數宗病例中病情都不嚴重，亦未見其病毒的毒性無提升，故市民毋須擔心。他預料，新病毒株的免疫逃逸會較強，故即使接種針對變種病毒株的復必泰二價疫苗，疫苗減感染能力亦會降低，但體內T細胞不受變異病毒刺突蛋白變異影響，故疫苗仍可以防重症。

近日新加坡因XBB的變種病毒株而出現新冠高峰期，另一政府專家顧問孔繁毅亦指，預期本港亦會因新病毒株而有波動。但他說，由於XBB 1.16 為BA.2的變異株的後代，而大多數香港人過去感染過BA.2，故對 XBB 也具有良好的混合免疫力，料即使再染疫，大多數人只會有輕微的病徵。他指出，二價疫苗亦對XBB的病毒株有效，故相信即使有新一波的疫情，也不會影響公共衛生服務。