Omicron變種Arcturus英美等22國現蹤　印度確診飆重推「口罩令」

英媒4月14引述專家稱，相信新冠病毒Omicron新的亞變種Arcturus（XBB.1.16）是印度新型冠狀病毒感染（COVID-19）確診個案急增的原因之一。該國4月14日確診個案11,109宗，按日增3,279宗。此外病毒已在多國出現，引起醫學界注意。



Arcturus1月下旬被首次在印度發現，現已在22個國家出現，包括英國、美國、澳洲及新加坡等。

印度為阻止情況惡化推出新措施，包括恢復生產疫苗、重推「口罩令」以及醫院舉行演習。

英國《獨立報》14日稱研究表明Arcturus傳染性可能比上一個主要亞變種高1.2倍，使它有可能成為主流病毒株。該報引述專家稱，相信Arcturus就是導致印度病例增加的原因。

除了傳染力，它對兒童的影響亦令專家憂心。印度兒科學會（Indian Academy of Pediatrics）免疫接種委員會前主席Vipin Vashishtha稱，Arcturus可在兒童身上引發咳嗽、感冒、高燒及結膜炎（俗稱紅眼症）等症狀。結膜炎在前幾波疫情中並不常見。

印度新型冠狀病毒感染：2023年4月10日，印度確診個案增加之際，醫護人員在印度新德里一醫院大樓外等待衞生部長前來視察。（Reuters）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）nowcast模型，預測Arcturus佔國內本週新增確診個案少於7%。CDC首度在14日為XBB.1.16開立新欄目。

世界衛生組織（WHO）新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指Arcturus的棘突蛋白中有一項額外突變，會令病毒傳染力以及潛在致病性增加，但未有證據顯示會令重症率產生變化。