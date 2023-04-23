嶺大舉辦步行籌款助學生及校友創業　陳茂波：企業可面向全球市場

近年不少年輕人創業，嶺南大學今日（23日）舉辦步行籌款日，於西九文化區一帶步行約3公里，並將所得款項全數撥入嶺大初創基金，以支援嶺大學生及年輕畢業生。嶺大校長鄭國漢表示，創業基金將於5月1日起接受申請，希望支持年輕人創業。

財政司司長陳茂波亦有出席活動，他表示，政府亦非常支持初創，香港設有不少初創基金，而且有蓬勃的私募基金和風險投資基金的生態，對初創企業而言較易籌集資金。他又指，香港面向的市場不只是730萬人，更包括大灣區8,000多萬人，甚至全球市場。



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受新冠疫情影響，嶺大暫停大型戶外活動，步行籌款亦停辦數年，今次「理文造紙嶺步同行籌款日」是疫後首次大型戶外活動。嶺大表示，全數款項將撥入「嶺大創業基金」，以支援嶺大學生及年輕畢業生，在香港及大灣區實現以「環境、社會和企業管治（ESG）」為本的初創項目。

活動由財政司司長陳茂波先生擔任主禮嘉賓，並聯同嶺大校董會主席姚祖輝，及嶺大校長鄭國漢於起步禮主持鳴槍儀式。參加者由西九文化區藝術公園大草坪出發，沿經西九文化區海濱環迴步行徑，全程約3公里。另外，嶺大於大草坪舉辦嘉年華，設不同的音樂表演、工作坊、遊戲及教與學攤位。

陳茂波致辭表示，在香港創業有很多好處，除了學校有創業基金，政府亦非常支持初創，不論是政府的創新及科技基金，抑或數碼港或科學園，都提供資金支持初創。他續指，香港有蓬勃的私募基金和風險投資基金生態，初創企業在不同的發展階段，在籌集資金時都相對容易。

香港面向的市場 包括大灣區8,000多萬人

陳茂波又指，香港面向的市場不只是730萬人，更包括大灣區8,000多萬人，如發展得宜，整個內地、東南亞，甚至世界各地都是市場。

鄭國漢表示，創業基金將於5月1日起接受申請，而且校方更成立了嶺大創業基金顧問團隊，為申請基金的隊伍，提供創業指導及心得。姚祖輝則指，希望活動可支持學生和畢業生的初創夢。