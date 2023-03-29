內地團｜旅監局訂午膳下限半小時　餐飲業指成本增團餐或加價2成

內地團再現紅磡、土瓜灣，區內食肆不勝負荷，旅監局周二（28日）與業界開會後決定堆行多項措施改善，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（29日）在電台節目指，用餐時間訂明至少30分鐘，成本會相應增加，料餐廳要與旅行社商討價錢，估計加價幅度或達至少20%以上。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



+ 4

黃家和指，不希望因為事件將旅客分等級，「歡迎所有旅客來香港」，而今次事件是源於安排問題。他續指，旅行團在成團前已一早列明行程，應該大部份都有預約，但不排除部份未有預約：「如果唔同當區食肆早作安排，就唔係咁理想。」

他指，用餐時間至少30分鐘的安排，較15分鐘理想，但他指出，如沒有足夠酒樓做團餐，有可能預約不到，不過，他相信，旅行社、餐飲、旅遊巴士可透過協調行程處理。

他又指出，用餐時間變成30分鐘，成本會相應增加，原本餐廳做這類40至60元人頭費的團餐利潤已非常低，只是「密食當三番」，料現時用餐時間延長，能接待團會減少，餐廳要與旅行社商討價錢，估計加價幅度或達至少20%以上。