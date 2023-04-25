家計會推合併子宮頸細胞、HPV檢測　目標30歲以上婦女　每次750元

子宮頸癌是最常見的女性殺手之一。家計會即日起推岀全新的合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭瘤病毒（即HPV病毒的DNA檢測）與子宮頸細胞檢測合併，為30歲或以上婦女提供靈敏度較高的癌前病變子宮頸篩查服務選項，每次收費為750元。

家計會提醒，婦女應多注意子宮頸癌症狀，如陰道出現不正常出血，應盡快求醫。若過早開始有性行為、有多個性伴侶、吸煙、免疫能力弱、多次生育或第一次懷孕年齡較輕、長期服食避孕藥、曾感染性病等，亦應按照醫生評估，及早接受篩查。



家計會即日起推岀全新的合併子宮頸篩查檢測服務，將人類乳頭瘤病毒（即HPV病毒的DNA檢測）與子宮頸細胞檢測合併，每次收費為750元。左為林慧翔，右是王靜妍。（家計會提供）

家計會高級醫生王靜妍表示，合併檢測只需以一個樣本，便可一次過進行兩項檢測，可提供雙重的信心保證；同時能透過檢測異常細胞及hr-HPV感染，評估子宮頸癌風險。如果兩者結果均為陰性，就診者下次篩查的間距，則可以由3年延長至5年一次。

王靜妍補充，專家一般訂定25至64歲、曾有性經驗的婦女定期接受子宮頸篩查。不過，若過早開始有性行為、有多個性伴侶、吸煙、免疫能力弱、多次生育或第一次懷孕年齡較輕、長期服食避孕藥超多5年、曾感染性病等，都屬於有較高風險的婦女，應按照醫生評估，提早接受篩查。她又提醒婦女，應多注意子宮頸症狀，如陰道出現不正常出血，應盡快求醫。

家計會執行總監林慧翔指，家計會提供的HPV DNA測試由香港大學病理化驗所提供，經過臨床驗證，並經美國食品和藥物管理局批准用作子宮頸篩查。它可檢測14種hr-HPV類型，包括最高風險的HPV-16和HPV-18基因型。

家計會表示，根據香港婦產科學院的指引，HPV陽性及細胞檢驗陰性的婦女，如基因分型顯示有HPV-16或HPV-18就會獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查，否則只需按建議的時間再接受篩查；HPV陰性及細胞檢驗陽性的婦女，則會視乎細胞病損程度，按建議的時間再接受篩查或獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查；雙陽性個案會直接獲轉介進行子宮頸窺鏡檢查。

家計會子宮頸篩查服務詳情：



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