家計會推新書談懷孕及生產困難　籲家長不要低估幼兒領悟能力

不少小孩對自己如何降臨在世上感到好奇，但父母在說明他們的誕生過程時或會難於啟齒。香港家庭計劃教育指導會近日推出全新書籍《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》，內容除了涵蓋男女生殖系統結構等基本性知識外，亦以圖解形式，深入淺出地說明受孕及生產過程，更觸及雙胞胎、雙性人、流產及難產等議題，協助家長滿足小學階段子女的好奇心。



香港家庭計劃教育指導會近日推出全新書籍《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》。（呂凝敏攝）

家計會教育主任周卉卉表示，《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》以小學生為主要對象，亦適合家長、小學老師、性教育工作者及對性教育、懷孕生產等主題有興趣的人士，並指初小學生可由家長伴讀，高小或以上則可自行閱讀。書籍分為六個章節，以圖解形式深入淺出地涵蓋男女性生殖系統結構、受孕過程、懷孕及胎兒成長、懷孕風險、生產過程及初生嬰兒照顧等議題。

包括人工受孕及流產等議題 盼孩子知道自己生命「得來不易」

坊間有不少幼兒書籍亦會探討性知識，周卉卉指，新書包含了較深入的相關生物及醫學知識，例如性別形成、基因及懷孕併發症等，也會提及雙胞胎、雙性人、人工受孕、流產及臍帶血等議題，「坊間好少書會提及懷孕及生產的困難，這一部份的確略為艱深，但非常值得學習」，她希望幼兒閱讀到這一個課題時，知道自己的生命「得來不易」。她形容在進行出版前期工作時，曾與一些高小學生接觸，發現他們也會問及不育等問題，故呼籲家長不要低估孩子的領悟能力，「小學階段是一個合適時機去學習全面的性知識，有助孩子建立健康的性態度及正面的人生觀」。

家計會教育主任連明誥則表示，家計會出版《最初的旅程：圖解小寶貝的誕生》的目的，是希望協助家長豐富相關知識，更有信心地與子女談性。「有些家長會擔心，教導孩子性教育時，是否需要提及性行為這一部分，根據聯合國綱領，高小是適合接受全面性教育的年紀，接受正確的性教育，甚至可推遲孩子發生性行為的年紀」。連明誥亦指，新書提及一些初生嬰兒的情況，例如皮膚較皺、黃疸、「腦囟未生埋」，適合一些即將迎接第二胎的家庭閱讀，「讓小孩了解弟妹的情況，繼而知道如何與他們相處」。