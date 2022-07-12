家計會推性別平等繪本　冀打破「女人老成變師奶」固有性別觀念

老伯愛編織、「師奶」懂建築……香港家庭計劃指導會今天（12日）推出性別平等教育繪本，將5歲或以上的兒童定為閱讀對象，書中透過三位主角的歷險故事，希望打破「男孩子不能哭、必須表現堅強」和「女孩子要温柔」等固有性別觀念，從而幫助孩童從小了解自己及尊重別人，甚至女人單身亦是個人選擇。家計會指，希望透過此名為《啊──原來是我誤會了？！》的繪本教導孩童，世界上每個人都是獨特而珍貴的存在。



香港家庭計劃指導會今天（12日）推出性別平等教育繪本，書中透過三位主角的歷險故事，希望打破傳統性別印象。（呂諾君攝）

全書以「性別平等」作主題 鼓勵家長尊重孩子選擇

該書作者之一、家計會教育主任周卉卉指，過去出版的繪本中，部分內容都有探討性別定型問題，今次則是全書以「性別平等」作主題，「性別平等觀念日漸普遍，但落實喺生活上要點教育？ 」周表示，性別平等十分重要，需從小奠下基礎；認為家長可以鼓勵孩子作多方面的嘗試，尊重孩子的選擇，教導他們不需要被性別窒礙個人發展，並幫助他們探索和發展個人興趣和潛能，過程中輕鬆自在地做自己。

周卉卉續指，如小朋友能從小建立性別平等的觸覺和觀念，長遠而言能令社會更加公平，日後發生欺凌事件會相對減少。她又指出，書中其中一名角色名為「譚師奶」，閱讀至結尾的彩蛋中才會發現該角色本名是發音相似的「譚詩娜」，外人因她的外型、年紀以為她已結婚才誤會她是「師奶」，最終強調「女人單身都係一種選擇」，透過反轉的結局來打破性別定型。

透過歷險故事打破坊間常見迷思

繪本另一名作者、家計會教育主任連明誥則指，書本中以三位鄰居：一個小男孩、一個愛編織的老伯，以及一名在探險過程中發現自身有建築和維修潛能的「師奶」作主角，希望破除性別傳統框架和觀念；而歷險故事中亦打破坊間一些常見的誤會和迷思。她指，希望繪本能推廣性別平等、訓練孩子的觀察力、學會尊重差異，以及反思先入為主的想法。

她提醒家長及教育工作者，不妨多主動檢視自己的性別觀念，留意自己日常的語言、行為有沒有受到性別定型的影響，又鼓勵在與孩童一起閱讀這繪本之前，自己先閱讀一遍，或在家計會網頁中閱讀更多有關性別教育的文章，有助提高自我性別敏感度，增強與孩子討論性別課題的信心。