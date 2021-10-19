林鄭骨折｜跌一跌可大可小　家計會: 年長婦女應接受骨質密度檢查

64歲的行政長官林鄭月娥昨晚（18日）在禮賓府跌倒致右手手肘輕微骨折入院，今早（19日）出院。跌倒確實可大可小，當中骨質疏鬆症患者一跌就很易骨折，明日（20日）就是世界骨質疏鬆症日，香港家庭計劃指導會指，接受該會「根根計較」計劃評估的年長婦女，有23.7%被診斷出患有骨質疏鬆症，該會呼籲65歲或以上的年長婦女接受骨質密度檢查，並鼓勵骨折風險高或極高的婦女接受藥物治療。



10.20是世界骨質疏鬆症日

明日是世界骨質疏鬆症日，今年主題是「齊行動 保持骨骼健康」。香港家計會指，在2017年5月至2020年4月期間推行「根根計較」計劃，為1,800名65歲或以上的本港年長婦女進行臨床評估及 進行「雙能量X光 (DXA) 骨質密度檢查」。

23.7%被診斷患有骨質疏鬆症

結果發現，當中15.9%的人骨質密度正常、33.2%的人骨質稀薄但骨折風險低、27.2%的人骨質稀薄但骨折風險高、23.7%被診斷出患有骨質疏鬆症。她們平均年齡為69.4歲，有6.3% 於更年期後發生過一次或以上的脆性骨折，而身體質量指標低、曾患脆性骨折的婦女，有較高機會患上骨質疏鬆症。

916位婦女需藥物治療 普遍是年紀較大及較早更年期

家計會指，根據本地指引，患有骨質疏鬆症，以及骨質稀薄但骨折風險高的婦女，應接受治療。是項計劃中，916位婦女需要藥物治療，她們為年紀較大 、即70歲或以上、較早更年期 、即45歲或以前、父或母曾患髖關節骨折、於更年期後曾患脆性骨折，以及身體質量指標（BMI）少於18.5。

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