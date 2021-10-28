西九M+下月開幕　麗新餐飲開食肆　韓國米芝蓮主廚及本地名廚主理

西九文化區視覺文化博物館M+將於11月12日開幕，麗新餐飲管理今日（28日）公布，將在M+開設兩間食肆，分別名為Mosu Hong Kong與ADD+。前者由曾為Mosu Seoul贏得米芝蓮二星的精緻餐飲團隊主理，除了食物外；後者由麗新餐飲料理人才集合專營，標榜休閒全日餐飲概念，輕食、咖啡及酒都有。新食肆可欣賞維港美景也是賣點，開業日期稍後公布。



西九文化區行政總裁馮程淑儀（右四）、麗新集團主席林建岳（右三）及M+博物館主席羅仲榮（右二)一同為兩間食肆進駐西九，進行切燒豬儀式。（倪清江攝）

麗新餐飲今日中午在M+露天平台舉行發布儀式，西九文化區行政總裁馮程淑儀等高層出席，並聯同麗新發展主席林建岳及M+博物館主席羅仲榮一同進行切燒豬儀式。麗新集團執行副總裁劉鎮漢介紹兩間食肆特色。

Mosu Hong Kong位於M+大樓三樓，連接天台花園，上方則聳立着M+幕牆，室內設計出自建築藝術事務所LAAB之手，安裝了先進的數碼照明系統，顧客除了能欣賞天台花園的景致，維港和港島天際線的美景也一覽無遺。

韓國出生、於美國成長的Sung Anh為Mosu行政總廚，他曾在The French Landry、Benu等多家餐廳學習烹調技巧，2015年在三藩市自立門戶開設Mosu San Francisco，標榜以亞洲風味來演繹加州時令食材，摘下米芝蓮一星殊榮後。他在2017年回到韓國，在首爾開設Mosu Seoul，獲得米芝蓮二星，鼓勵重新發掘韓國傳統料理的精髓。

ADD+賣點為「全日餐飲」，早餐、商務午餐、下午茶、歡樂時光美酒小吃、晚餐都有，菜單雲集麗新餐飲旗下品牌食品。餐廳總面積超過一萬平方呎，劃分成休閑餐飲區、吧台，以及Grab & Go外賣區。

ADD+行政總廚陳英偉於香港土生土長，15歲入行，至今入廚逾30年，先後出任如維港凱悅尚萃酒店、歷山酒店等多家酒店行政總廚職位，精通歐陸菜式，認為菜餚首決條件是要着重優質時令的食材。他今次加入麗新餐飲，將會結合「全日餐飲」的主概念加以發揮。