審計報告｜屯門公路改善工程勘探不足招額外2億開支　最長延13月

屯門公路塞車不少區內人當日常，在繁忙時間亦常有交通意外發生。為把屯門公路全面改善，政府推行重建及改善屯門公路的工程，但最新一份審計報告發現，屯門公路在2010年至2014年進行重建工程，批出6份合共約86億元的合約，其中部份合約由於有斜坡的土地狀況與規劃時假設不同，需要以600份更改令進行額外工程，額外開支超過兩億，該6份合約的工程，有5項較原訂完工日期遲2.1 至13.2個月完成。



審計報告又指，屯門公路交通意外數字，一度由2012年231宗跌至15年163宗，但前年已回升至246宗，每百萬車輛行駛公里意外率，高於主要道路整體意外率，而在2015至2021年期間，屯門公路往屯門方向在傍晚繁忙時間的道路交通狀況的指標自2016年起已經高於1.0，並普遍上升至2020和2021年的 1.12，顯示屯公路 2016 年起，已開始出現交通擠塞的情況。



屯門公路反映擠塞情況的行車量/容車量比率升至1.12

就屯門公路的保養和交通管理，審計報告指需持續檢討其交通狀況和源於新界西北發展的交通需求。審計署稱， 在 2015 至 2021 年期間，屯門公路 往屯門方向 在傍晚繁忙時間的道路交通狀況的指標、即行車量／容車量比率 自 2016 年起已經高於 1.0，並普遍上升至 2020 和 2021 年的 1.12，顯示屯門公路自 2016 年起已開始出現交通擠塞。

審計署倡運輸署持續檢討屯公狀況及新界西北發展交通需求

當政府一系列道路基礎設施工程計劃完成後，連接新界西北與市區的主要道路在 2036 年早上繁忙時間的預計行車量／容車量比率將普遍下跌至不高於 1.0。審計署認為，運輸署需要持續檢討屯門公路的交通狀況，以及源於新界西北發展的交通需求，而路政署則需要持續檢討新界西北道路基礎設施工程計劃的推行進度。

屯公交通意外回升 每年意外率高於主要道路整體意外率

審計報告亦提出要進一步加強保障屯門公路的道路安全，審計署指，儘管屯門公路的交通意外數字由2012年的231宗，普遍下跌至2015年、即重建及改善工程大致完成後首年的 163 宗，但有關數字隨後上升， 2021 年的 246 宗。

同時，屯門公路的每百萬車輛行駛公里意外率由 2012 年的 0.38 普遍下跌至 2016 年的 0.25，但隨後又升至2021 年的 0.34，而在 2012 至2021 年期間 ，除了2016 年，屯門公路的每年意外率均高於運輸署所選的主要道路的整體意外率。因此審計署認為運輸署需要並採取適當改善措施，進一步加強保障屯門公路的道路安全。