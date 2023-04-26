荃灣西如心酒店100間房轉青年宿舍　每宿位$4,680起　海景貴$300

民政及青年事務局今日（26日）向香港菁英會批出在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的第二個項目，為華懋集團旗下的荃灣西如心酒店，名為Home2 Youth Hostel，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。每個宿位每月由4,680元起，海景房貴300元。



民青局表示，為協助青年發展，進一步支援青年的住屋需要，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是在五年內提供額外約3,000個宿位，今年3月批出首個項目。

資助計劃下第二個獲批的青年宿舍項目位於荃灣西如心酒店，共有100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。項目由香港菁英會與華懋如心酒店集團合作推出。局方表示，項目的其中一個特色是透過為青年租戶提供工餘進修機會，增強青年的技能和提高他們就業及創業的機會，並透過香港菁英會的網絡，推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識；香港菁英會亦和如心酒店合作，讓青年租戶可以相宜的價格使用酒店的部分設施。

有關該項目的詳情及申請方法在香港菁英會網頁公布。

Home2 Youth Hostel位於荃灣西如心酒店內的部分樓層，地處荃灣西市中心，鄰近大型商場及港鐵站，亦有多條小巴專線可通往香港各地；通過人稱「天空之城」的天橋網絡，可接通區內20個大小商場。

Home2 Youth Hostel每一房間提供了兩個宿位，基本租金為每宿位4,680元至4,980元，其中已涵蓋水、電及寬頻上網服務。平均400平方呎的居住空間，提供了五星級的酒店配套，房間更可飽覽藍巴勒海峽或荃灣城市景色。

大床房A型：基本月租：$4,680/宿位

大床房B型：基本月租：$4,900/宿位

海景雙人房：基本月租：$4,980/宿位

街景雙人房：基本月租：$4,680/宿位

民青局發言人表示，香港菁英會的青年宿舍項目位於新界西中心點，鄰近鐵路站及大型商場，交通方便並與當區的社區配套設施有良好連接，便利青年租戶出行的同時亦有助他們參與社區外展服務。民青局會繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，啓發青年，燃亮未來。