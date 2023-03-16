全港首個酒店轉青年宿舍出爐　月租最低$3,800　申請流程一文睇清

特首李家超於《2022施政報告》中曾表示會資助非政府機構租用酒店和旅館用作青年宿舍用途，以增加青年宿舍宿位，民政及青年事務局早前亦公布申請指引。而日前首間由酒店轉作青年宿舍的項目正式出爐，同時亦開始招租，宿位由176呎至324呎不等，租金最低為$3,800，那究竟怎樣申請宿位呢?



圖自Beliving Youth Hub Facebook

政府於日前(14日)向香港青年聯會批出香港首個「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」的項目，項目將會將一整棟位於銅鑼灣摩理臣山道的酒店轉為青年宿舍，內裡共有97間房間，可以提供最多194個宿位。項目將由青聯與紀惠集團合作推出，並命名為「BeLIVING Youth Hub」。

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青年宿舍中一共有六個房型，包括三種大小的標準房型和兩種理想房型，以及優越房型，房間呎數由約176呎至324呎不等，宿金最低為$3,800港元，最高為$4,800港元。申請人可以選擇單人申請或兩人申請，若為單人申請，申請者有機會入住一人單位，或與另一位同性別的一人申請者共享房間，兩人申請者則會同時入住同一個二人單位。

圖自Beliving Youth Hub 網站

申請人只要是香港永久性居民，於截止申請當日年滿十八但未滿三十一歲，為在職人士(全職／兼職／自僱)，從未居住在政府青年宿舍計劃下的青年宿舍合共超過三年，並符合計劃的收入水平及總資產淨值上限即可申請。

一人申請者的收入並不能超過18-30歲就業人士每月就業收入的第 75 百份值，現時金額為$25,000港元，並擁有超過38萬港元的資產，而兩人申請者的收入水平則不得超過一人申請者的一倍，以及擁有超過76萬港元的資產。

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此外，任何申請者都不能擁有任何香港的住宅物業，不擁有或不共同擁有任何在香港的住宅物業或該類物業的任何權益、沒有訂立任何協議購買香港的住宅物業，以及不直接持有或透過附屬公司在香港擁有任何住宅物業的公司超過50％的股份或股權，兩人申請者需雙方都符合以上規則。

而根據民青局的申請指引列明，青年宿舍的首次租期須至少兩年（為一年「死約」及一年「生約」），期滿後可續約，但總租期合計不得超過5年。而計劃官網亦表示，入住的青年妹約須至少服務社區時數不低於17小時。

現在計劃正進行招租，大家可以透過網上申請，而第一階申請的截止日期為2023年4月28日，申請中申請人須提供住址證明、銀行紀錄、工作及入息證明等資料，以供「申請及評審委員會」審視。

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