首個酒店改裝青年宿舍入伙　首批住客指環境好　擔心與陌生人同房

位於銅鑼灣首個由酒店轉成的青年宿舍項目「Beliving Youth Hub」今日（27日）正式啟用，提供184個宿位，而入住後就需要每年做200小時的「Be好鄰里活動」。目前已有10人率先入住，營運機構表示，至今收到約300份申請表。



有已入住的租客指，酒店附近有餐廳，內部環境頗好，住下來覺得有驚喜，他坦言有少許擔心陌生人擔任室友，但相信計劃的租客都是可以信任的人。



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住二人房型 日後或有陌生室友

青年宿舍由民政及青年局牽頭，首間為今日正式啟用的「Beliving Youth Hub」，前身為「旭逸酒店．銅鑼灣」，由香港青年聯會與紀惠集團合作營運，，提供184個宿位，目前已有10人入住。

其中一位已入住的住客、髮型助理Silver指，自己本來在慈雲山的公屋居住，因為距離銅鑼灣的上班地點較遠，故選擇租住青年宿舍。他指，來到後感到驚喜，「環境都幾好」，而且附近亦有餐廳。他目前正一人租住二人房型，日後或有室友，他坦言有少許擔心陌生人入住，但相信入住的租客都是可信任。

住客Silver本來在慈雲山的公屋居住，因為距離銅鑼灣的上班地點較遠，故選擇租住「beliving」。（梁晉穎攝）

需要每年做200小時「Be好鄰里活動」

「Beliving Youth Hub」分別有6種宿位選擇，包括標準房型A至C、理想房型A、B，以及優越。當中標準A型房間的月租最便宜，為3,800元，面積亦最小，只有176平方呎。理想房型則是最貴，月租4,800元，面積約324平方呎，通常會有一張雙人床或兩張單人床。

申請人需年滿18至30歲，而入住後就需要每年做200小時的「Be好鄰里活動」。一人申請者月入不超過2.5萬元，總資產額不超過38萬；二人申請者月入不得超過5萬元，總資產額不超過76萬元。

青聯主席楊政龍：希望計劃幫到年輕人

香港青年聯會主席楊政龍指，自政府在施政報告提出增加青年宿舍起，青聯就積極籌備，以「Beliving」為例，他們自年初開始籌備，用了短短幾個月時間就可開放啟用，讓申請人入住。他指都一直收到不少人申請入住，至今已接獲300個申請，「希望計劃幫到年輕人，無論你住兩年又好定住五年都可以學到嘢。」

麥美娟：第二季再有幾間青年宿舍啟用

民政及青年事務局局長麥美娟表示，不擔心通關後，仍把酒店改成青年宿舍，會令酒店供應緊張，「因為社會有好多有心人幫我哋」，她指在第二季會再有幾間青年宿舍啟用，惟數字要待真正落實時才公佈，不過她有信心5年內可達到提供3,000個青年宿舍的宿位。