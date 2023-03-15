調查：過半市民撑簡約公屋　工聯會倡青年宿舍設「中央援港展館」

「簡約公屋」的選址及造價在社會上引發不少爭議，財委會將於本周五（17日）審批逾149億元撥款。工聯會鄧家彪連同新青年論壇於2月中就簡約公屋及青年宿舍進行調查。數據顯示，有逾半受訪者對簡約公屋表示「非常支持」及「幾支持」，更有51.1%受訪者支持在有爭議的啟德選址興建簡約公屋。



另外，有八成18至29歲受訪者支持將社區隔離設施改建成青年宿舍。鄧家彪建議政府可在改建後的青年宿舍增設「中央援港主題展覽館」，新青年論壇幹事鄧咏駿補充，當局可將相關元素融入設計中：「可能喺廚房有幅畫。」



近半受訪者對九龍東第二個CBD無信心

簡約公屋方案提出後，其造價及選址等問題引發社會熱議，啟德世運道的選址更備受當區居民反對。是次調查透過電話隨機抽樣，成功訪問了519名18歲或以上的香港市民，發現有逾半受訪市民表示支持簡約公屋方案，僅有39.5%受訪者揚言「不支持」，鄧家彪認為結果反映簡約公屋有一定民意基礎。受訪者中，有51.1%表示支持在啟德興建簡約公屋，不過有近半受訪者亦坦言對九龍東，包括啟德等地發展成為第二個核心商業區（CBD）傾向無信心。

八成青年支持社區隔離設施改建青年宿舍

《施政報告》提出擴大「青年宿舍計劃」，包括資助非政府機構利用合適酒店轉作青年宿舍。另外，有報道指政府正研究將部份社區隔離設施改造為青年宿舍的可行性。是次調查結果顯示，18至29歲青年的受訪青年群體，近八成支持改建社區隔離措施作為青年宿舍，另有近七成受訪青年支持政府將酒店改為青年宿舍。

鄧家彪認為，數據反映青年對政府透過多元管道紓緩青年房屋問題訴求殷切，他特別建議在由隔離設施改建成的青年宿舍中，設立「中央援港主題展覽館」，讓青年宿舍戶感受中央政府對港人的高度重視和深切關懷。