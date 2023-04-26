居屋2023｜房委會通過62折推售6個新盤　預告將檢討公屋富戶政策

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋涵蓋6個屋苑，包括觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，合共提供9,154個單位。房屋委員會資助房屋小組委員會今日（26日）下午開會，通過以市價62折發售新一期居屋，以及收緊綠表買家資格。主席黃碧如會後表示，收緊綠表資格審查已平衡各方面的因素，受影響的人士較少，相信不會影響公屋流轉。她續指，今日會上並無討論公屋富戶政策，但認為現時是時候檢討，以改善現有機制。



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黃碧如會後表示，今日的會議通過了「居屋2023」的出售安排，涉及6個項目，涵蓋市區和新界盤，涉及觀塘、啟德、屯門和元朗，合共9,154伙，並會以62折推售，而去年「撻訂」的單位亦會跟隨在今次推售。對於折扣率較上期低，她則表示，今期居屋單位的市值已較上期低，形容降價幅度可觀，同時市民的家庭住戶收入亦較上次高，故在兩個因素下，故在平衡兩個因素和申請人可負能力下，訂下現有折扣率。

值得注意的是，「綠置居2019」下的青衣青富苑和柴灣蝶翠苑，合共亦有113單位「撻訂」而會在特快公屋編配計劃再次推售。

一期居屋涵蓋6個屋苑，包括觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，合共提供9,154個單位。

▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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她續指，會上亦收緊白表申請者的入息和資產準則，亦即將白表家庭申請的入息限制收緊至6.2萬元，而資產則訂於143萬元封頂，而一人申請者的限額則分別定於3.1萬元和73.5萬元。

至於收緊綠表資格方面，她則提到，委員在會上一致通過收緊綠表買家資格，與白表看齊，亦即綠表申請人購買居屋前兩年不可收在港持有物業，屆時綠表申請者的表格亦會新增申報一欄，若申請人涉及虛報或瞞報，將會是刑事罪行。她續指，暫時只有80個租戶因富戶政策而被要求遷出公屋，認為受影響個案是少數，故新修訂已平衡公平性，並不會影響到公屋流轉。

房屋委員會資助房屋小組委員會市席黃碧如。（資料圖片 / 張浩維攝）

被問到會否進一步要求申請人申報內地和海外物業，她則表示，今日會上並無商討，仍有待「大家坐低慢慢傾，因為始終影響嘅人都好多，同埋有好多各方面嘅因素我哋都要考慮。」

她又透露，今日在會上並無討論到公屋富戶政策，但認為「相關政策我哋覺得都應該係時候檢討一下，檢討嘅目的就係睇下有冇優化空間。」