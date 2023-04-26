入境處料五一黃金周461萬人次進出香港　羅湖最忙日均18.8萬人次

五一黃金周將至，入境處今日（26日）公布，預計約有461萬人次經海陸空進出本港，當中旅客佔約84.9%。陸路出境較為繁忙的日子為4月29日，達35.9萬人次；至於入境高峰期為5月1日，達42.2萬人次。而羅湖將是假期間最繁忙的管制站，每日平均18.8萬人次。入境處指，會彈性調配人手加強服務，並與警方、海關、港鐵、內地部門合作，



▼4月10日 復活節假期最後一日羅湖口岸返港人潮▼



+ 21

預料五一假期有461萬人次出入境

入境處公布，今年勞動節假期期間，即4月29日至5月4日，預計約有461萬人次，包括港人與訪客，經各海陸空管制站進出香港。當中約84.9%旅客，約391萬人次，經各陸路邊境管制站進出香港。

入境處預計，陸路出境較為繁忙的日子為4月29日，出境人次達35.9萬，至於入境高峰期為5月1日，入境人次達42.2萬。

入境處估計，羅湖將是假期間最繁忙的管制站，約有113萬人次進出香港，即每日平均約18.8萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站，亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有13.4萬及9.2萬人次出入境。

▼4月5日 內地旅客上「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳午膳▼



+ 18

有需要時採取適當分流疏導措施

入境處表示，為疏導假期期間的旅客流量，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道，疏導人流及車流。入境處亦會增派保安人員，協助維持旅客過關秩序。

此外，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵，在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

▼3月30日 土瓜灣接待內地旅行團食肆實施改善人流管理措施後情況▼



+ 10

可下載入境處App查閱過關狀況

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

旅客可瀏覽入境處網頁，查看各邊境管制站的繁忙時間。市民及旅客亦可透過入境處App，隨時隨地查閱輪候過關狀況，以便計劃行程及減省排隊時間。該App已登陸App Store、Google Play及華為AppGallery。

「非觸式e-道」服務。（資料圖片／孔繁栩攝）

訪港旅客經「離境易」e道毋須預先登記

入境處又指，已在各管制站裝設約700條e-道，香港居民若換領新身份證，必須重新登記快捷e-道，才可繼續使用。至於「非觸式e-道」，亦已經擴展至所有管制站，香港居民可透過「非觸式e-道」App，產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份，以辦理出入境手續。

此外，各管制站已向訪港旅客，提供自助離境服務「離境易」，同樣採用容貌識別技術，核實訪港旅客的身份，讓合資格並持有電子旅行證件的訪港旅客，經「離境易」e-道辦理自助離境手續，毋須預先登記。

入境處並提醒，香港居民在外旅遊時如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。