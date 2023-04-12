入境處首紅日辦工為1500市民身份證　加班入境主任：急市民所急

入境處今年清明節及復活節假期期間，特別在上周三（5日）清明節及上周五（7日）復活節假期首日，為市民提供預約換證及領證服務，兩個紅日「加班」合共處理1,500宗申請，其中200宗是處理因身份證遺失或損毀需換領新證的申請。



紅日「加班」難免要入境處職員犧牲假期，其中兩名在該兩日工作的入境處人員今日（12日）表示，加班安排來得突然，打斷與家人的原先假期計劃，然而本着「急市民所急」，加班期間獲市民肯定亦成為他們工作的動力。



為外籍人士辦證 獲讚效率快

現駐守人事登記處港島辦事處的入境事務主任楊文傑在獲悉加班消息前，原本計劃陪伴家人及好好休息，然而他留意到有許多市民申請身份證的需求，故理解部門的決定，有心理準備「隨時候命」。

他補充指，加班期間工作量增多，壓力亦增加。最印象深刻是遇到一位首次來港的外籍人士來辦證，稱讚部門效率好快，楊文傑指對前線工作者而言是一種肯定，亦轉化為工作動力。

入境事務主任楊文傑在獲悉加班消息前，原本計劃陪伴家人及好好休息，不過最後仍決定加班服務。（陳葦慈攝）

助理文書主任李玉蓮（現駐守人事登記處-九龍辦事處），她原本計劃在假期與家人一同掃墓及陪伴孩子外出玩樂，然而在假期前獲悉加班安排。她起初沒有即時答應。但明白通關之後有許多市民回港後需要換領身份證，而身邊朋友預約換證時也感到困難，所以主動報名參加兩日的特別服務工作日，「急市民所急」，為市民服務。

她表示，在那兩天的加班期間，感受與平日頗為不同，特別聽到很多市民對他們讚不絕口，在紅日仍然為他們服務，還主動與他們聊天，所以得到了一份額外的滿足感。

助理文書主任李玉蓮明白通關之後有許多市民回港後需要換領身份證，而身邊朋友預約換證時也感到困難，所以主動報名參加兩日的特別服務工作日。（陳葦慈攝）

四間指定人士登記處延長服務時段

此外，入境處今日起推出兩項優化預約身份證申請的安排，年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除可預約於六間人事登記處的一般人事登記服務時段外，亦可預約於其中指定四間人事登記處的延長服務時段辦理換證。

指定四間人事登記處，包括港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處的延長服務時段以辦理換證，即星期一至五下午4時30分到晚上10時，以及星期六下午12時30分到晚上10時。

上述安排只適用於已持有香港身份證的申請人辦理換證申請。年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

可預約日子延長至96個工作日

此外，人事登記服務預約系統的可預約日子將由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。

入境處亦表示，截至今日下午1時，人事登記服務預約系統開放預約未來96個工作日辦理身份證申請，已有7.2萬宗申請預約，佔系統所提供的預約名額約四分之一。

入境處呼籲市民如預約了辦理身份證申請的日子及時段，應按時出席辦理。成功領取身份證後，年滿18歲合資格人士亦可以在人事登記處設置的澳門自助過關服務等登記站的自助機，登記使用澳門旅客自助過關通道入出境澳門。

市民如欲預約辦理身份證申請，可下載入境處流動應用程式或登入網站。