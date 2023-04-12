黎智英就聘Tim Owen提司法覆核　指國安委越權建議入境處拒發簽證

壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力案，早前獲准由英國御用大律師Timothy Wynn Owen (下稱：Tim Owen)代替抗辯，律政司向終審法院申請上訴許可被拒。全國人大常委其後應港府提請釋法，案件現時押至今年9月開審。黎繼早前曾入稟，要求法庭聲明釋法不會影響法庭允許他Tim Owen的決定。黎昨（11日）再提司法覆核，指國安委在釋法後誤解自己有「新功能」，評估黎聘用Tim Owen會構成國家風險，並建議入境處拒絕批出其工作簽證。黎認為上述決定並不符合國安委的職能，屬非法且越權，要求法庭撤銷國安委及入境處長的決定。



原告為黎智英；被告：香港特別行政區維護國家安全委員會，及入境處長；律政司被列作有利害關係方。

黎終院勝訴後港府才提釋法

黎智英被指勾結外國勢力等，被控違反國安法，他去年申請聘用英國御用大律師Tim Owen，並獲高等法院批准，律政司不服，曾向上訴庭及終審法院提出上訴，終院去年11月28日駁回律政司的申請後，特首李家超即日宣布將提請人大釋法。並在12月30日，全國人大常委就《香港國安法》第14條及第47條釋法。

人大常委指國安委可作判斷和決定

全國人大常委在2022年12月30日，就《香港國安法》第14條及第47條釋法，指若要在國安法案件中聘請不具香港全面執業資格的海外律師抗辯，屬第47條規定需要的問題，應當取得特首發出的證明書。倘若香港法院未向特首提出並取得證明書，香港國安委會按第14條規定，對該等情況作出判斷和決定。

會議未討論黎以專案認可聘請外籍律師

入稟狀透露，今年1月11日，國安委開會討論落實釋法事宜，並發聲明指將會全力落實釋法內容所說明的責任，包括：分析研判特區委員會國家安全形勢、規劃有關工作、推進相關法律制度等，但沒有提及黎以「專案認可」方式聘請Tim Owen的案件。

黎著律政司確認反被要求提供法律意見

同月16日，黎的法律團隊去信律政司，要求確認是次人大釋法一如既往，不會影響法院已下達的裁決，即早前批准他聘用Tim Owen的決定。但律政司4天後（20日）回覆指，黎提出的要求等同：「要向律政司索取法律意見」，對此感到「意外」，反指黎的法律團隊有責任就釋法對其聘請Tim Owen的影響，提供法律意見。

黎智英聘Tim Owen至提是次覆核經過。(詳看下圖)

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黎入稟要求律政司發聲明

有見及此，黎的法律團隊2月17日入稟，要求法庭下令律政司作出相關聲明，或者就著Tim Owen以致其他海外律師就該案來港執業會否涉及國安這項認定問題，向特首取得證明書。

國安委建議拒向Tim Owen發工作簽證

入境處長就黎的入稟申請提交的誓章，披露了國安委於1月11日的會議中，認定黎的案件涉及國家安全，可能構成國家安全風險，與維護國家的利益有衝突，因此建議入境處長，如果收到Tim Owen申請就該案來港抗辯的工作簽證，都應予以拒絕。該誓章透露，國安委的決定是最終及具約束力，且不受司法覆核挑戰，入境處會尊重及落實相關決定

黎批評律政司刻意隱瞞

黎批評律政司司長作為國安委成員，必然知悉會議決定，之後回覆黎的法律團隊時卻隻字不提，明知黎及其法律團隊根本無從得知Tim Owen任何工作簽證都不會批核，反而著法律團隊就他來港抗辯一事提供法律意見，認為律政司直到入境處長的誓章公開前一直刻意隱瞞。

黎智英涉違國安法的案件，原定於2022年12月1 日開審，但因釋法問題，現押後至今年9月才開審。

入境處指若有例外因素有權拒批簽證

入稟狀續指，案件原本去年12月1日開審，黎早在2個多月前申請聘任Tim Owen，已獲法庭批准，律政司上訴失敗後港府即提釋法。黎曾緊急去信入境處，要求確認Tim Owen工作簽證，但入境處到開審前一日，才回覆稱會依據既定程序辦事。法庭其後應控方申請押後審訊，黎再致函入境處，獲回覆指若在批出簽證時遇到任何例外因素，即使申請人符合條件，處方仍有權拒批簽證，而特首就海外律師參與國安案件事宜提請釋法一事，已屬例外因素。

認為國安委創建新功能

黎認為，人大釋法闡述了國安委職能，包括：一般政策、「重點工作」協調等，國安委卻有所誤解，「創建新功能」去判斷案件有否涉及國家安全，聘用Tim Owen會構成國安風險，並建議入境處長拒絕其簽證。上述決定不屬於國安委的職能，僭越國安法第14條的職能，因此該決定屬違法。

藉拒批簽證來違抗法庭命令

黎又指，根據國安法47條，一旦取得特首發出證明書，應由法庭去判斷海外律師參與黎的案件，是否符合公眾利益，形容法庭有其「把關功能」保障國安案中被告人的司法權利。而且，法院已批准 Tim Owen 代表黎，國安委藉由拒批其工作簽證，來違抗法庭命令。此外，雖然《國安法》規定，國安委作出的決定不受司法覆核影響，但原告指出，相關限制只應用在國安委管轄範圍內的決定，並非適用於其管轄範圍外的決定。

原告續指，入境處長純粹基於國安委的決定，早在收到Tim Owen的簽證申請前，已決定拒批簽證，故認為法庭認為撤銷相關命令。另原告表示，即使法庭裁定國安委有權決定案件是否涉及國安全等問題，法庭也應先取得特首發出的證明書，因為根據國安法條文，法庭未向特首取得證明書，才會由國安委作出決定，否則便屬「過早行動」及越權。

案件編號：HCAL566/2023