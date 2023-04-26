港澳米芝蓮2023｜疫情促成廚魔與富哥合作　日大廚禁堂食時求創新

《香港澳門米芝蓮指南2023》今日（26日）出爐，共15間餐廳新上榜或獲升級，其中主打高檔粵菜、由「名人坊」鄭錦富（富哥）和「廚魔」梁經倫（Alvin Leung）合辦的「廚魔名人坊」獲評為一星；「廚魔」另一餐廳「Bo Innovation廚魔」則評為二星。

「雙囍臨門」的Alvin Leung 接受訪問時形容，對今年成績特別開心，又稱與富哥相識10多年，合作緣於疫情令富哥餐廳結業，故他力邀對方合作，促成粵菜與創意料理的結合。開業第一年已獲米芝蓮認可，他笑言:「以往經驗有少少幫手，結過婚再結唔會再衰。」



法式餐廳「Ta Vie旅」在港開業8年，今年登上米芝蓮三星殊榮，其日本大廚佐藤秀明坦言，疫情時期防疫政策的不斷變化令餐廳較難適應，但亦正正把握晚市禁堂食的時機，不斷在廚房內創新菜色，每一天的進步，換來今日攀至三星米芝蓮。



「廚魔」Alvin Leung（左）表示，疫情時鄭錦富（右）所在餐廳不幸關閉，故把握機會邀他合作，又指對「廚魔名人坊」開業首年獲米芝蓮肯定感開心。

粵菜揉合創新料理 開業首年奪一星

「廚魔」Alvin Leung與「名人坊」富哥合作的高檔粵菜「廚魔名人坊」，開業短短一年，已獲米芝蓮認可為一星餐廳。「廚魔」另一間餐廳「Bo Innovation廚魔」亦獲評為二星，他接受訪問時，談及「雙囍臨門」心情時特別開心，尤其「廚魔名人坊」第一年已獲認可，「以往經驗有少少幫手，結過婚再結唔會再衰。」

談及與富哥的合作，他稱已認識富哥十多年，一直欣賞對方粵菜手藝，碰巧疫情期間，富哥所在餐廳結業，眼見有機會，馬上邀請對方，促成今次合作。他表示，富哥是傳統粵菜師傅，他則擅長創新料理，餐廳以粵菜為主，但他會苦惱如何加入創生元素，例如加入一些粵菜不會落的調味料等。餐廳的「廚魔三寶」及「糯米龍蝦球」，都十分受歡迎。

問到二人風格迂迴，合作是否十分順利時，「廚魔」笑言，自己的外號給予人一種「好惡」的錯覺，又稱他與富哥都有共同點，便是熱衷學習新事務，「我哋所有嘅ego(自我）咩都冇，全部放係針板上剁碎晒。」

我哋所有嘅ego(自我）咩都冇，全部放係針板上剁碎晒。 「廚魔」Alvin Leung

三星餐廳嘆疫情難捱 生意額未完全恢復

法式餐廳「Ta Vie旅」則再上一層樓。餐廳2015年在港開業，第一年已獲評為米芝蓮一星，翌年升至二星，至第8年終於升上三星。餐廳大廚是來自日本長野縣的佐藤秀明，曾在日本當地法國餐廳工作超過十年，其後出於對日本料理的喜愛，轉往天下龍吟日式餐廳工作，在公司擴展業務至香港時，他來到香港工作，之後開設法式餐廳「Ta Vie旅」。佐藤料理哲學是「Pure,Simple,Seasonal（純粹，簡單，時令）。」

佐藤表示，在疫情下經營，曾有困難的日子，生意額時多時少，偶爾可能跌15%，至近日生意才慢慢好轉，但仍需時間恢復，因現時來港旅客仍以內地及商業客為主。疫情時候，他直言，防疫政策多變是最難捱，「有時沒有晚市、有時沒有午市，我們很難適應，當時很艱難。」不過，他稱正是把握晚市堂食限制的時機，每晚10時關店後，都躲在廚房裏創新，才有不斷的進步。他更笑言，疫情期間食材運送也經常出現問題，「經常需時較長，甚至說你的肉不見了。」

佐藤坦言今次獲三星仍未反應過來，「我很開心，但沒有我想像中表現得那麼開心」，認為今次更上一層樓，要歸功於餐廳不斷力求進步的風格。旅港10年的他，坦言十分喜歡香港，指香港飲食十分多元化，「日本雖然有不同國家菜色餐廳，說白了都是日本料理，香港則很多元化，經常給我驚喜，有好有壞，但我喜歡驚喜。」

▼2023.04.26 米芝蓮記者會公布上榜食肆▼

