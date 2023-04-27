溥仁小學差1人未達小一開班線　校長：無奈之下都要揀一個方案

繼長洲錦江小學，創校58年、鄰近九龍城的津校獻主會溥仁小學前日（25日）向家長發通告，交代因小一收生尚欠一人，未達「開班線」，今年9月不獲教育局派小一學生。溥仁小學校長余詩慧今日（27日）在電台節目表示，學校已申請透過「特別視學」爭取小一開班，對於以往特別視學成功率不高，她解釋校方對課程規劃有信心，又坦言以私營開辦小一，籌款有困難：「無奈之下都要揀一個方案。」



+ 4

溥仁小學校長余詩慧今日（27日）在電台節目表示，學校已申請透過「特別視學」爭取小一開班，對於以往特別視學成功率不高，她解釋校方對課程規劃有信心，又坦言以私營開辦小一，籌款有困難：「無奈之下我哋都要揀一個方案。」

余詩慧表示，校方對於教育局「殺校」安排有心理準備：「我哋都清楚現況，但係大家都一直緊守崗位。」她又指，校方早於教育局發出發出新課程指引推出特色課程，並形容課程具前瞻性，亦特別照顧基層學生需要，不希望局方「以數字決定學校多年努力」。

對於以往特別視學成功率不高，她解釋校方對課程規劃有信心。她稱曾探討仿效2008年的救校方案，以私營方式辦小一，但估計經費每年逾100萬元，當局亦要求校方須有至少3年資金，料籌款有難度。

朱國強：完全是死路一條

教育界立法會議員朱國強則指，暫時未與溥仁小學校方接觸，形容教育局的做法「只跟足指引去做，完全不近人情」，他又指，在客觀原因來看，黃大仙區一向人口較低，疫情後跨境學童亦有所減少，以及區內學校條件亦有一定差異，推測種種因素造成溥仁小學收生不足的原因。

朱國強表示，教育局現時給予學校的三個方案，「完全是死路一條」，指出「特別視學」成功率低，要求亦有一定難度，他又指若學校來以私營開辦小一，要面對籌款所帶來的挑戰。他表示，教育局過去一直以「軟着陸」為目標應對學生人口結構性下降問題，形容「軟着陸」已等於「慢性殺校」，估計明年會有更多學校被殺校。