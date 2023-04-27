居屋｜房委會稱62折定價市民可負擔　將召集思會檢討公屋富戶政策

【居屋／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／綠表／白表】新一期居屋涵蓋6個屋苑提供9,154個單位，房委會周三（26日）通過以市價62折發售，折扣率比上一期的51折低。房委會資助房屋小組主席黃碧如今日（27日）在電台節目解釋，計算折扣率時有參考單位市值下降，再以既定方程計算市民負擔能力，當中發現市民收入有增加，故相信相關定價暫時不會令市民負擔能不到。她又透露小組短期內將舉行另一次集思會，檢討公屋富戶政策，但強調暫未有特定方向。



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根據周三通過的「居屋2023」出售安排，涉及6個項目，涵蓋市區和新界盤，涉及觀塘、啟德、屯門和元朗，合共9,154伙，並會以62折推售，而去年「撻訂」的單位亦會跟隨在今次推售。黃碧如今日在港台節目表示，「居屋2023」以中型單位最多，面積較上一期居屋寬敞，根據經驗市民喜歡較大單位，相信今期居屋會受歡迎。

一期居屋涵蓋6個屋苑，包括觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑；啟德的啟悅苑、屯門的兆翠苑、元朗的朗天苑，合共提供9,154個單位。

對於以市價62折定價，她指在計算折扣率時，定出單位市值及參考單位市值下降等因素後，會再以方程計算市民負擔能力，當中發現市民收入在有增加，因此相信62折定價暫時不會令市民負擔能不到。

房委會資助房屋小組主席黃碧如4月27日在電台節目稱，新居屋以市價62折發售，有以既定方程計算市民負擔能力，相信暫時不會令市民負擔能不到。（資料圖片/盧翊銘攝）

周三房委會資助房屋小組後，黃透露會上並無討論到公屋富戶政策，但她認為「我哋覺得都應該係時候檢討一下」，她今日補充小組將很快會舉行另一次集思會檢討富戶政策，暫時未有特定方向，將會考慮對持份者影響作出平衡決定。