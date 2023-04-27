智障童校宿舍涉虐兒　申訴署批教局7宗罪　指引欠具體、巡查疏落

《香港01》2020年獨家揭發，嚴重智障特殊學校匡智會松嶺二校的宿舍內，發生多宗智障學童事故。申訴專員公署今（27日）公布智障兒童學校宿舍部的調查報告，批評教育局不積極監管，並總結七大不足，包括宿舍部的日常運作指引不足、無系統性監管身體約束物的使用情況、無強制安裝具錄影功能的閉路電視及抽查影片等。另外，教育局巡查宿舍部頻率非常疏落，試過有三個學年，近半數宿舍部僅被巡視一次，其中兩間無被巡視。署方提出12項改善措施，包括需加強指引、加強突擊巡查等。



延伸閱讀：嚴重意外呈報機制失效 有智障兒童學校屢拖延交報告 最長達三年

申訴專員趙慧賢公布新一期調查報告。（廖雁雄攝）

2021/22學年，附設宿舍部的資助智障兒童學校共有16間，入住的學童為有長期住宿需要的中度及嚴重智障兒童，一般為6至18歲，有約700人寄宿。

針對教育局智障兒童學校宿舍部的監管問題，申訴專員公署的調查報告總結教育局七大不足。

一：宿舍日常運作指引不足

二：未強制要求安裝具錄影功能的閉路電視系統、無抽查影片

三：使用身體約束物或被隔離的情況欠系統性監察

四：未指示外評隊伍觀察及評估宿舍部生活情況

五：巡查成效存疑

六：巡視宿舍部人員資歷單一

七：呈報嚴重或危及生命意外事故機制失效



爆事故後訂實務指引 無訂明照顧要求 僅7頁紙

2020年嚴重智障特殊學校匡智會松嶺二校的宿舍內，爆出多宗智障學童事故，包括被夾斷手指骨、長期關閉在狹小房間、被長期分隔或約束在椅子上、被餵食時鯁喉後腦死亡等。

申訴專員公署指，在2021年3月前，教育局無針對智障兒童學校宿舍部的營運及管理發出指引，只由學校按照法例、局方指引，制定校本定指引。



教育局之後編制《特殊學校策劃和管理宿舍服務實務指引》，但公署批評指引欠具體，未能有效提升宿舍部的服務，無助教局監察。



公署指，《實務指引》無針對智障兒童的情況，而訂明宿舍部起居照料及護理方面的注意事項及須遵從的程序。《實務指引》只有七頁，批評僅概括地闡述營運及管理宿舍部的原則和方向，除列明晚間最低當值人手要求，並無為其他日常運作訂明詳細及劃一的基本要求。

▼事發的大埔匡智會松嶺二校宿舍▼



所有智障兒童校宿舍已裝閉路電視 惟教局至今不抽查影片

公署又指，教育局未有強制智障兒童學校宿舍部，在宿舍範圍安裝具錄影功能的閉路電視系統，亦無提供安裝資助，直至署方展開調查後才跟進，現時所有智障兒童學校均有安裝。不過，公署發現，教育局不論以往或推出指引後訪校，都沒有抽查智障兒童學校宿舍部的閉路電視錄影片段。而其中一些宿舍因各種原因，未有於寢室安裝具錄影功能的裝置。

智障兒童出現嚴重失控情況或行為時，學校會按需要使用身體約束物，例如約束帶、約束衣、安全椅等，或透過隔離方式作出限制。公署指，教育局雖然訂定相關處理方法和指引，但「保護性」或「醫療性」的身體約束物則不屬涵蓋範圍。署方發現，教育局未有備存需要使用有關身體約束物等寄宿兒童數目及個案詳情，探訪巡視時亦無抽查檢視情況。

▼匡智會松嶺二校近年多宗事故▼



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巡查智障學校時少訪宿舍部 曾有兩校三學年未被巡視

公署亦質疑教育局巡視宿舍部的成效，指當局每學年多次探訪智障兒童學校，但巡視宿舍部的頻率非常疏落。

署方舉例，在2017/18學年至2019/20學年間，每學年巡視6至9間智障兒童學校宿舍部不等，近半數宿舍部在三個學年僅被巡視一次，當中有兩間甚至未被巡視。即使教育局發出指引後，在一年內巡查宿舍部的頻率亦未見顯著上升，而巡視的深度及寬度仍有不足，未有實質了解寄宿學童是否獲妥善照顧。

署方曾參於2022年11月15日，隨行觀察教育局巡視工作，發現局方人員主要由校方帶領巡視宿舍部設備，無設定必查範圍，亦無要求觀察宿生個別地點日常生活流程，如服藥及進食情況，又無抽查宿生個人護理紀錄。

此外，公署發現教育局呈報嚴重或危及生命意外事故機制失效，有學校拖延交報告長達三年。（見另稿）

教育局2017至2019學年巡視智障兒童學校宿舍部次數。（申訴署報告）

提出12項建議促局方加強指引 巡查訂績效指標

申訴署提出12項改善措施，包括需加強《實務指引》，訂明智障兒童宿舍部日常運作的基本要求，例如宿生的日常護理及紀錄，亦要為身體約束物或隔離方法，制定詳細及嚴謹的基本指引。

另外，局方要強制宿舍部安裝具錄影功能的閉路電視，巡查人員應不時抽查影片，加強突擊巡查，設定每學年巡查績效指標，巡查時亦必須檢視使用身體約束物或隔離情況。而觀察宿舍環境及宿生生活情況納入外評報告等。