01揭智障學校宿舍涉虐兒　申訴專員：呈報機制失效　報告遲交三年

有智障兒童學校宿舍部早年曾爆出多宗虐兒醜聞。申訴專員公署今（27日）公布，針對教智障兒童學校宿舍部的調查報告，揭示教育局監管七大問題，其中揭示呈報宿舍部意外事故機制失效，有學校多次嚴重拖延交報告，最短約數天，最長則達三年之久，更有一宗事故毋須提交書面報告。



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無聲吶喊・專頁｜揭嚴重智障特殊學校宿舍 多宗學童事故黑幕

▼匡智會松嶺二校近年多宗事故▼



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有一宗事故毋須交報告 教育局稱因已派員了解

根據《學校行政手冊》訂明，資助學校、包括附設宿舍部的智障兒童學校，如發生任何嚴重或危及生命的意外事故，校長必須立即通知家長及教育局，並提交書面報告，闡述意外詳情，教育局會審視報告後跟進或到院巡視。

不過，公署調查報告揭示，於2017年至2021年期間，教育局接到4宗宿舍部嚴重意外事故報告，均來自同一所智障兒童學校，當中涉及寄宿智障兒童受傷甚至昏迷的情況。

申訴專員趙慧賢公布最新一期調查報告。（廖雁雄攝）

不過，涉事智障兒童學校沒有立即呈報教育局，甚至拖延向教育局作口頭及書面報告。其中一宗發生於2017年8月初，校方於2020年9月才交口頭及書面報告，即嚴重拖延約3年。

該校宿舍部於2017年2月中亦發生另一宗嚴重事故，校方雖然同月口頭呈報予教育局，但至今都沒有提交書面報告。教育局局在報告解釋，是因為已派員了解。另外兩宗意外，教育局在事發後約4個月及1年半後才收到報告。

▼事發的大埔匡智會松嶺二校宿舍▼



促教育局訂明提交書面報告期限

申訴署稱，由於今次調查並非針對學校，而是教育局工作不足，故不會透露學校名稱及事件詳細內容，又稱局方知悉有關事故涉及延誤呈報後，已即時口頭訓示有關學校，並指出不能接受嚴重延誤呈報，嚴正要求學校遵守規定，並提醒學校宿舍部是學校註冊及管轄的一部分，同樣受到《學校行政手冊》内訂明的指引及要求所規管。

報告稱，由於上述有兩宗事故涉及多項性質嚴重及情節複雜的指控，教育局必須對個案作出全面了解及跟進，局方在2021年9 月、即知悉事故一年後，完成該兩宗事故的調查， 2021年10 月正式向校方發出書面警告，要求該校法團校董會從速制訂改善方案，並提交予教育局。

公署建議，教育局嚴格要求學校遵守呈報事故的規定，並訂明提交書面報告的期限。