申訴專員公署批運輸署審批及打擊不力　致傷殘人士泊位濫泊氾濫

運輸署2021年擴大傷殘人士泊車位使用資格，由「傷殘人士泊車許可證」（即「藍證」），擴大至持司機接載行動不便殘疾人士證明書（即「灰證」）亦可使用。



申訴專員公署發布調查報告，批評運輸署在制定新措施過程、殘疾泊位供求情況、「藍證」及「灰證」準則及防止和打擊濫泊工作均有不足，其中藍灰兩證審批程序及申請資格各異，例如灰證可由多位申請人提出申請，亦無限制申請車輛型號，較「藍證」寬鬆，因而造成殘疾泊位供不應求，而且出現被濫用的情況。



申訴署向運輸署提出11項改善措施，包括全面檢視相關證明書的申請資格及審批準則，並應加強打擊濫泊情況等。



殘疾車位。（資料圖片／黃景洪攝）

運輸署實施新規例後，持「藍證」車輛可免費使用殘疾泊位，但不可停泊超過24小時；「灰證」者只可在接載下肢殘疾人士進出時才可免費使用殘疾泊位。據申訴署報告，全港目前僅522個殘疾人士專用泊車位，但截至去年11月，運輸署共1,703張「藍證」及2,729張「灰證」，遠超泊位數字。新措施生放後，殘疾泊位與藍灰證持證人比例由原來1比4，大幅增至1比8.5。

申訴署報告指出，運輸署審批藍灰兩證時，準則存在極大差異，或造成濫泊、泊位供不應求情況。該署稱，「藍證」受《道路交通（泊車）規例》監管，法例條文對申請條件有規限，當證件被取消後，如繼續展示或未在三天內歸還運輸署，可被罰款；相反「灰證」只屬行政措施，即使被取消後無按規定停止展示或歸還，也未有相關罰則，亦無法律後果。

另外，「灰證」審批及申請資格均較「藍證寬鬆」，例如可由多位申請人提出申請、未有限制申請車輛型號或款式等。

申訴署調查指，運輸署在處理「灰證」濫用投訴時，會去信要求持證人解釋，並檢視投訴人提供的影像及相片就個別個案調查，如確認濫用會先發警告信，再濫用就會取消。不過，申訴署在個案調查期間，發現有「灰證」持有人承認兩度濫用，但運輸署未及在持證人首次違規後發警告信，即使第二度濫用，最終仍只向該名人士發警告信，未取消其「灰證」。申訴署亦發現，部份被投訴的「灰證」持有人，未在限期內向運輸署解釋，種種均反應運輸署應檢視現行處理濫泊程序。

申訴署向運輸署提出11項改善措施，包括全面檢視「灰證」申請資格及審批準則，特別是申請人、登記車主，以及被接載者為不同人士，因而牽涉到授權他人駕駛的安排，又及作恩恤考慮或運用酌情權時需要考慮的因素；要檢討及加強打擊「灰證」濫用情況，並釐清殘疾人士泊位政策定位，評估相關泊位的需求及供應情況，為各項工作定時間表，並檢討工作進度等。