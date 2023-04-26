政府擬立法引記分制懲罰的士司機罪行　警方、運輸署亦加強打擊

有內地居民在社交媒體貼文，指近日來港旅遊期間遇上「的士劏客」事件，成為立法會議員質詢提問。運輸及物流局局長林世雄今日（26日）書面回覆立法會質詢表示，在立法層面上，政府現正擬訂相關法例修訂的細節，就若干與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制和兩級制罰則，會適時提交立法會審議。

在執法上，警方尤其會在較多旅客往來的警區，重點加強在黑點的巡邏，以及用「放蛇」方式打擊的士司機的不法行為。在宣傳上，運輸署已印製載有本港的士收費率及往來主要旅遊區及景點的車費參考單張，在於機場、主要過境口岸及旅遊景點派發予旅客。



上月有女網民在小紅書發帖，因為疫情事隔很久終於到訪香港，卻在落地時便遇上一輛「黑心騙子的士」，由深圳灣搭的士前往荃灣一間酒店，被的士司機要求繳付港幣$517元的車資，令其大感震驚。立法會會議上陳健波議員就「的士劏客」事件，向政府質詢處理的士投訴需時，以及會否提高相關懲罰，以及加強對旅客就的士車費的宣傳。

小紅書截圖

林世雄書面回覆表示，過去五年警方接獲的士濫收車費的投訴為746宗，同期運輸署有2281宗，兩者數字或有重覆，由於投訴人毋須表明身份是否旅客，故未能提供相關數字。

他表示，運輸署在接獲投訴後會展開調查，並去信要求投訴所涉及的士的車主提交解釋。運輸署亦會按投訴個案的情況，致函有關的士車主或司機，提醒他們在提供服務時須遵守法例及注重服務態度，以保持服務質素。運輸署會在收到投訴當日起計的10個工作天內給予初步回覆，隨後在21個工作天內作出具體回覆。

他提到，如有些個案需要較長時間處理，運輸署亦會適時告知投訴人有關個案的進度。運輸署一直密切留意市民對的士服務的投訴，並會在的士站進行調查，監察的士服務質素及水平。

運輸署已透過建立內部資料庫及整合相關投訴紀錄，加強處理的士服務投訴的機制。資料庫讓運輸署能更有效地掌握整體的士服務質素，並分析是否有個別投訴類別出現上升趨勢，從而更有效及適時地採取跟進行動，包括向警方提供有關資料以作出適當的跟進調查及執法行動，打擊的士司機的違法行為。

過去五年，運輸署及警務處每年接獲有關的士司機的投訴數字。（政府新聞處）

林表示，如乘客向警方作出有關的士司機涉嫌違法的舉報或投訴，按現行程序，警方會要求投訴人提供個案詳情，以便展開調查。因應每宗案件的案情及複雜程度，調查所需時間會有所不同。警方會保持一貫專業態度，盡快完成相關調查工作及作出檢控。如有關人士被法庭定罪，其判罰包括即時監禁、罰款或其他處罰（例如社會服務令）。

為進一步改善的士服務質素，林世雄稱，政府早前檢視了的士的整體營運及管理狀況，並建議推行一系列改善的士行業發展的措施。其中一項擬議措施是就若干與的士司機相關的罪行引入的士司機違例記分制和兩級制罰則。

這項措施有助打擊的士司機的違法行為，並加強對屢犯者的阻嚇作用，以提升的士服務的整體質素。政府現正擬訂相關法例修訂的細節，並會適時提交立法會審議。

在執法工作方面，警方已在各警區（尤其是較多旅客往來的警區）作出針對性的部署，重點加強在黑點的巡邏、採取情報主導行動及加強宣傳。警方會繼續採取各種有效方式，包括以喬裝乘客方式（俗稱「放蛇」），打擊的士司機的不法行為。警方亦會繼續從宣傳、教育及執法三方面入手，並通過運輸署與業界溝通，提醒的士司機切勿以身試法。

在宣傳上，運輸署已印製載有本港的士收費率及往來主要旅遊區及景點的車費參考單張，並於機場、主要過境口岸及旅遊景點（例如深圳灣口岸、落馬洲管制站、香園圍邊境管制站及香港迪士尼樂園）派發予旅客參閱。署方亦已把的士車費參考單張上載至其網頁，供公眾參閱。

有關單張上亦提供1823電話中心、交通投訴組、香港旅遊發展局及警方的聯絡電話號碼，方便旅客於有需要時尋求協助及作出投訴。運輸署亦已在主要的的士站設置的士資訊牌，展示有關的士收費的資料。