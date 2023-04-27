廉署控公司董事　涉串謀立法會候選人　訛稱提供拍攝服務騙39萬元

廉政公署今日（27日）昨日（26日）落案起訴浚昇貿易有限公司一名董事，涉嫌串謀一名2020年立法會換屆選舉香港島地方選區候選人，訛稱其公司曾向對方提供設計及拍攝服務，詐騙選舉事務處發還選舉開支共約39萬元。他已獲廉署准予保釋，明日（28日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院。



梁式芝書院前男教師於2016至2020年間，透過14個學校設施改善項目包括安裝課室白板、翻新教堂及更換椅子等，詐騙校方逾300萬元，被廉署拘控。（資料圖片）

被告林建（40歲），為浚昇唯一董事兼股東，被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

2020年立法會選舉原訂於該年9月6日舉行，由於疫情關係，政府於7月31日宣布該選舉延期一年舉行。

根據《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》及《選舉(舞弊及非法行為)條例》，候選人須於2020年9月29日或之前向選舉事務處遞交選舉申報書。選舉申報書須列出候選人在選舉中所有的選舉開支及選舉捐贈。

涉港島候選人鄧偉俊

規例訂明，政府宣布2020年立法會選舉中止之後，合資格人士有權從政府收取相等於申報選舉開支的款項。2020年9月28日，香港島地方選區候選人鄧偉俊向選舉事務處遞交選舉申報書及相關支持文件及申索表格，申請政府支付款項。

林建涉嫌於2020年9月與鄧偉俊一同串謀欺詐選舉事務處，向該處虛假地表示浚昇曾向鄧偉俊提供服務，誘使選舉事務處向該鄧偉俊發還款項共約39萬元。

廉署早前接獲選舉事務處轉介個案遂展開調查，發現鄧偉俊提交選舉申報書時，附有一張浚昇發票，涉及報稱由浚昇提供的各類服務，包括設計、相片拍攝及影片拍攝，涉選舉開支共約39萬元。

浚昇為一間玩具貿易公司，涉嫌從未向鄧偉俊提供發票上所列出的服務。廉署向律政司徵詢法律意見後，按有關法律意見落案起訴林建。

選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。