廉署設國際合作處長及助理處長　5個月開支315萬　推動國內外防貪

前廉政專員白韞六去年當選國際反貪局聯合會主席，廉政公署去年7月開設編外職位處理相關工作。廉政公署指出，截至今年2月，國際合作處長及助理處長總實際支出共315萬元，以監督廉署的國際合作及向「一帶一路」國家及其他司法管轄區的反貪機構提供防貪培訓等。



廉政公署指出，截至今年2月，國際合作處長及助理處長總實際支出共315萬元。（資料圖片）

根據廉政專員向立法會特別財委會提交文件，僅有兩名議員向廉署作出提問。新民黨立法會議員葉劉淑儀關注，廉政公署去年開設兩個新編外職位，即國際合作及機構事務處處長、助理處長/國際合作，至今總開支如何，及為何仍然以內部人員「署任」等。

屬編外職位為期3年 由內部「署任」

廉署回覆表示，兩個編外職位為期3年，由2022年7月至2025年7月，廉署因應署內各部門的運作情況，並按公務員事務局的相關指引，調任擁有相關經驗的人員署任兩個職位，至今年2月底，兩個職位的總實際支出分別為1,705,020元及1,444,219元。

前廉政專員白韞六卸任後，於去年9月獲委任為廉署特別顧問為期一年，續任國際反貪局聯合會主席。（資料圖片）

推動國際反貪局聯合會 培訓「一帶一路」國家

廉署補充，兩個編外職位會推動國際反貪局聯合會的工作，處長負責監督廉署的國際合作、內地聯絡，以及行政方面的整體職務；而助理處長則領導國際合作科，負責廉署的國際和內地聯絡工作，向「一帶一路」國家及其他司法管轄區的反貪機構提供防貪培訓和諮詢服務、與國際反貪評級機構聯繫及反貪研究等工作。

民建聯郭玲麗問及廉署如何運用預算案擬增的3.8%開支，廉署表示，在2023/24年度，會加強培養青少年的守法意識與正面價值觀，及提升對國家的認識和認同感。

廉署正構建「香港國際廉政學院」，為政府部門、公私營機構及海外反貪機構提供具策略性及持續性的反貪課程，以強化香港的反貪能力，將廉潔文化推展至海外，宣傳香港良好法治。