廉署控三跑分判商兩名前工頭　涉向五名紮鐵工收賄10萬元換取工作

廉政公署今日（19日）落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商、即德鑄工程有限公司兩名前「工頭」，涉嫌從五名紮鐵工人收受非法回佣共約10萬元，以協助對方繼續獲該分判商聘用。二人已獲廉署准予保釋，以待周五（21日）在西九龍裁判法院答辯。廉署指，仍在調查案件，未來或會有更多人士被檢控。



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被告徐二高（47歲）及郭天保（42歲），同為德鑄前紮鐵工「工頭」，被控五項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被指收非法回佣助工人受僱

廉署透露，德鑄為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。徐二高及郭天保任職「工頭」，帶領同一組紮鐵工人在項目工地工作。

徐二高及郭天保涉嫌於2020年8月至2021年4月期間，接受五名紮鐵工五筆非法回佣合共約10萬元，每筆由約3,900元至約3.3萬元不等，以協助該些工人繼續受僱於德鑄。

香港機場管理局、有關總承建商中國水電–中國電建–保華–建信聯營及德鑄在廉署調查案件期間提供全面協助。

廉政公署今日（19日）落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商，德鑄工程有限公司兩名前「工頭」，涉嫌從五名紮鐵工人收受非法回佣共約10萬元。（資料圖片）

廉署籲工人切勿啞忍貪污

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供非法回佣以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：25 266 366。

廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收取非法回佣的違法行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，當中11人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。九人尚待審訊，一人獲控方不提證供起訴，餘下二人為本案被告，將於星期五答辯。