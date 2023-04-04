商人被控冒認廉署人員　疑上載片提控方證人　被加控妨礙司法公正

商人涉因女友在一宗交通意外中遭到民事索償，冒認廉署人員，要求3名診所職員核實索償者的醫生證明書。商人原否認3項冒充廉署人員罪，但疑在案件開審前上載5條影片至YouTube，聲稱控方證人偽造對其不利的閉路電視片段，今（4日）在西九龍法院再提堂時，被加控5項妨礙司法罪。他否認所有控罪，排期至8月28日受審，另於7月5日預審，期間續准擔保。



被告譚榮柏（67歲），原被控3項冒充廉政公署人員罪，指他於2021年11月5日，分別向黃結敏、林肖紅、林璟瑋冒充廉署人員。

被告譚榮柏在西九龍法院否認妨礙司法公正等罪，8月受審。(資料圖片)

譚今被加控5項妨礙司法公正罪，即於或約於2022年12月22日，作為本案被告人，在YouTube上載5條影片，內容提及黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟5名控方證人，聲稱該5人曾替控方偽造對他不利的閉路電視片段。

被告否認新增控罪，至於原有3罪，控方指他在早前提訊時已經否認，預料審訊需時5日。辯方透露，爭議涉案閉路電視片段屬「完全虛構」，即由演員扮演拍攝，將挑戰其可呈堂性及真確性，並會爭議被告開審前行為，能否構成妨礙司法公正。裁判官將案件押後至8月28日審訊，另預留7月5日作審前覆核。

案件編號：WKCC3845/2022