研究指基層婦女工作意欲大　社聯：增託兒、就業支援釋放勞動力

本港勞動人口減少，有必要釋放本地潛在勞動力。香港社會服務聯會（社聯）進行基層婦女就業參與度研究，發現逾七成受訪者現時沒有受薪工作，當中近八成從未工作過、及近九成已有職場經驗的受訪者表示，有很大意欲投入勞動市場，但需要照顧子女、缺乏學歷技能、以及市場上沒有適合工作等均阻礙她們投入勞動市場。



社聯建議，政府應促進非政府組織與學校合作，增加課餘託管服務名額，並發展社區保姆服務。同時，建議僱員再培訓局為長期脫離職場的婦女開展專屬課程，並檢討現有的「零存整付」證書計劃，為婦女提供更多種類的課程，並容許部份課堂以遙距形式進行。



社聯於去年11月至今年2月進行基層婦女就業參與度研究，共收回575份有效問卷，近八成受訪者年齡介乎30至49歲，平均家庭人數為3.5人，家庭每月入息中位數介乎14,000至15,999元。

結果發現，逾七成受訪者現時沒有受薪工作。當中，有近八成從未工作、及近九成已有職場經驗的受訪者表示有很大意欲投入勞動市場，但需要照顧子女、缺乏學歷技能、以及市場上沒有適合工作等均阻礙她們投入勞動市場。而現時有受薪工作的受訪者，其每星期工時、時薪及每月工資上均低於全港有工作女性的數據。

研究也發現，有近六成受訪者認為在照顧子女上所獲得的協助不足夠或非常不足夠，另有七成半受訪者希望進修，理想的進修時數中位數為每星期10小時。

大部分受訪者均希望於上午至中午時段工作，至於工時方面，現時沒有工作的受訪者認為理想工時中位數為20小時；至於現時有工作的則希望稍為增加時數，由每星期30小時增至35小時。

社聯總主任（政策倡議及研究）黃和平指，研究顯示基層婦女有很大工作意欲，但礙於照顧年幼子女的責任，難以騰出所有時間參與勞動巿場，認為在增加託兒服務的同時，需要提供更具彈性的工作機會及就業支援服務，才能釋放基層婦勞動力。

社聯建議，政府應促進非政府組織與學校合作，增加課餘託管服務名額，另發展社區保姆服務。同時，建議僱員再培訓局為長期脫離職場的婦女開展專屬課程，並在現有的「零存整付」證書計劃，增加課程種類，容許部份課堂以遙距形式進行。

社聯也建議，政府參考現時青年就業起點計劃，發展以婦女為對象的就業支援服務，涵蓋就業及進修諮詢、舉辦招聘會、就業配對，以及就勞工法律紛爭提供支援。