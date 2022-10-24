施政報告｜港流失14萬勞動人口　孫玉菡指7.8萬為25至39歲青年

特首李家超上周宣讀《施政報告》時指，本港流失14萬勞動人口，未來會重視「搶人才」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）在電台節目上表示，流失人口中有五成，即約7.8萬人是25至39歲，有8.8萬人屬高技術人員，佔三分之二。



孫玉菡強調，沒必要將香港和新加坡比較，由於本港背靠內地，外資打入中國市場前必先經香港，重申要對自己有信心。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）在電台節目上表示，流失人口中約7.8萬人是25至39歲。（商台提供圖片）

孫玉菡在商台《在晴朗的一天出發》上表示，流失的14萬名勞動人口中，有7.8萬人是25至39歲，有8.8萬人屬高技術人員，佔三分之二。他指，本港高峯期每年有3萬名海外人才來港，惟過去兩年平均每年約2.3萬至2.6萬人，目標透過政策「組合拳」重上3萬多人水平。

避談尊子漫畫 重申香港可為人才會帶來機遇

上周四（20日）在《施政報告》記者會上，孫玉菡在介紹「高端人才通行證計劃」時表示，「講得通俗啲，其實嗰啲專才攞塊境照照自己，就知道自己中唔中（標準）」，言論在網絡受熱議。他澄清，「高才通」對象設有不同條件，包括年薪、學歷、經驗等，「我想表達係，睇一睇就知自己得唔得喇。」

漫畫家尊子今日刊登《明報》的政治漫畫，諷刺政府在自翊優勢同時，不少人才「漏夜」離開。曾經不點名批評尊子「自以為幽默」的孫玉菡今次沒有正面回應，但強調人才是持續不斷找機會，如果香港成為人才匯聚的地方，就會帶來機遇。

《施政報告》部份章節關注安老政策。（蘇煒然攝）

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指香港背靠內地 無必要與新加坡比較

主持人多次問到本港與新加坡如何比較，孫玉菡屢稱「無必要比較」，重申香港要對自己有信心，在亞太區發展上，他打比喻「一條街有好多『叻』舖頭，咁先多生意，先好」，而且本港背靠內地市場，本港是外資進入內地的必然首選。

本港安老服務方面，孫玉菡指希望2027年能增加6,200個資助宿位，他承認業界面對招聘困難，護理員難聘本地人，計劃「扭鬆」輸入勞動力及比例上限制，研究改善保健員晉升階梯，並資助1,700個登記護士加入安老服務。

重申Mirror演唱會事故調查到尾聲

虐兒問題上，孫玉菡預計11月向立法會提交「強制舉報機制」諮詢匯報，明年上半年交立法會審議。至於Mirror演唱會事故，他指：「（調查）去到尾聲喇，一完成第一時間公布，快㗎喇。」