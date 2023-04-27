樂施會報告指86萬基層工友時薪低於60元　促政府推「生活工資」

樂施會今日（27日）發表《2022年香港實施生活工資概況研究》報告，指出本港約有86萬基層工友，時薪低於樂施會建議的「生活工資水平」（即時薪60.1元），佔整體僱員人口超過30%。這班工友主要從事零售業、餐飲業、以及物業管理、保安及潔淨業。該會訪問從事上述三個行業、共170名工友，發現逾七成受訪者認爲落實生活工資有助他們改善整體生活，亦可提升他們對公司的歸屬感，更投入工作。



樂施會指出，如國際勞工組織的研究報告所述，生活工資有助降低僱員流失率，甚至令原本不在勞動市場的人重投市場，減輕企業難請人的情況，同時可保障僱員及其家人的生活需要，達致雙贏。樂施會促政府應帶頭於外判工薪酬機制中推行生活工資，再推廣至其他公營部門以及公共事業。



樂施會今日發表《2022年香港實施生活工資概況研究》報告，指出本港約有86萬基層工友，時薪低於樂施會建議的生活工資水平（即時薪60.1元），佔整體僱員人口超過30%。他們主要從事零售業、餐飲業、以及物業管理、保安及潔淨業。前兩個行業的工資中位數為55元，物業管理、保安及潔淨業的則為48.7元。

樂施會續以分層比例抽樣方式，按上述三個行業選取受訪公司，合共訪問170名基層工友。結果發現，近87%受訪者表示食物開支的負擔最為沉重，其次為住屋；逾七成受訪者認爲落實生活工資有助他們改善整體生活，亦可提升他們對公司的歸屬感，更投入工作。

樂施會在發佈會上也並推出《生活工資約章》，鼓勵僱主向僱員支付較最低工資高的生活工資、即時薪不少於60.1元。

其中參與約章的僱主香港科技大學，主動給予外判清潔工生活工資，該校可持續發展及零碳辦公室處長博浩德指，生活工資從財務上顯示校方對員工的尊重，形容推行生活工資，對學校、員工及承包商都是「三贏」。

樂施會認爲社會各界別對成功推動生活工資，都有着重要的角色，並引述國際勞工組織的研究報告指，生活工資有助降低僱員流失率，甚至令原本不在勞動市場的人重投市場，減輕企業難請人的情況，同時可保障僱員及其家人的生活需要，達致雙贏。

樂施會建議，政府在推行最低工資時，亦應同時推廣生活工資，並指出政府作為全港最大僱主，應帶頭於外判工薪酬機制中推行生活工資，再推廣至其他公營部門以及公共事業。