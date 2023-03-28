最低工資委員會研改善檢討機制　今起展開段諮詢　料10月底交報告

行政長官在《施政報告》公布，為改善勞工權益，政府將邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究。勞工處今（28日）公布，會由今日起展開為期四星期的第一階段諮詢，邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制提供意見。將於今年10月底前向行政長官提交研究報告。



據網頁內的諮詢文件，最低工資委員分別邀請公眾就檢討周期及行檢討方式提交意見，包括是否同意應將法定最低工資水平與特定指標掛鈎或以方程式調整等。



▼2022年10月13日 消息指最低工資時薪明年5月起有望上調至40元▼



本港最低工資凍結四年後，早前獲特首及行政會議通過將法定最低工資水平由現行每小時37.5元調升至40元。不過，勞工業界對相關加幅並不滿意，有不少聲音都希望改良現行法定最低工資檢討機制，包括由現行的「兩年一檢」變為「一年一檢」。

特首邀「最低工資委員會」優化檢討機制

行政長官早前已邀請「最低工資委員會」就如何優化法定最低工資水平的檢討機制作出研究，包括檢討周期、如何提升效率，以及在最低工資水平和維持經濟發展等元素之間取得平衡，故勞工處公布，由今日起展開為期四星期的第一階段諮詢，邀請公眾就優化法定最低工資檢討機制提供意見。

據網頁內的諮詢文件，最低工資委員分別邀請公眾就檢討周期及行檢討方式提交意見，包括應否保留現行檢討方式、是否同意應將法定最低工資水平與特定指標掛鈎或以方程式調整等。委員會亦歡迎公眾就其他方面提交意見。

現行的《最低工資條例》訂明至少每兩年檢討一次法定最低工資水平，並由最低工資委員會向行政長官會同行政會議提交建議報告。（資料圖片）

委員會表示，現正推展相關研究，並由今日起(28日)進行為期一個月的第一階段諮詢，公眾可於4月24日或之前，經委員會網頁的電子表格、電郵（mwc@labour.gov.hk）、傳真（2110 3518）或郵寄（中環統一碼頭道38號海港政府大樓1樓最低工資委員會）提交意見。

五月起最低工資上調至時薪40元

最低工資自2011年實施，當時時薪為28元，其後每兩年一檢，最新一次檢討結果已於今年1月10日正式公布，最低工資水平將於今年5月1日由每小時37.5元調升至40元。上述的檢討周期經常備受批評，不少勞工界及立法會議員均曾提出，檢討周期由每兩年一檢改為一年一檢。勞福局局長孫玉菡以往接受訪問，曾表示現時法例的要求是最低工資委員會最少每兩年提交一次報告，並無規定一定要兩年，只是過往做法是每兩年一檢。

根據《最低工資條例》（第608章），委員會的主要職能是應特首要求，向其及行會就法定最低工資水平作出建議。委員會在執行職能時，須在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡，並要顧及維持香港的經濟發展及競爭力。