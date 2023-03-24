去年5至6月工資中位數增至1.91萬元　安老、理髮等行業僱員加最多

政府統計處今日（24日）公布最新數字，指2022年5至6月本港僱員每月工資中位數、及每月工資中位數均較2021年同期有所增加，當中每月工資中位數增至19,100元，但男女僱員的每月工資中位數差距仍維持在4,700元。



按行業分析，各行業的僱員於去年5至6月的每月工資中位數，均較前年同期上升，幅度由0.3%至4.6%不等。升幅最高的是涵蓋安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮、本地速遞服務等的雜項活動，升幅最小則是旅行代理、代訂服務及相關活動，每月工資中位數增長僅略加100元。



政府統計處今日公布最新數字，指2022年5至6月本港僱員每月工資中位數較前年同期的18,700元增加1.9%至19,100元。而男女僱員的每月工資中位數分別為21,600元及16,900元，女性僱員的工資中位數升幅雖高於男性，惟金額上的差距仍維持為4,700元。而男女僱員的每周工作時數中位數則分別維持在44.3小時及42小時。

按行業分析，各行業的僱員於去年5至6月的每月工資中位數，均較前年同期上升，幅度由0.3%至4.6%不等。升幅最高的是雜項活動，涵蓋安老院舍、洗滌及乾洗服務、理髮、本地速遞服務等的僱員，他們新的每月工資中位數增至13,900元。

其次是物業管理、保安及清潔服務，去年5至6月的每月工資中位數增至13,500元，較前年同期增加500元，升幅達4%。而升幅最小的則是旅行代理、代訂服務及相關活動，其僱員在去年5月至6月的每月工資中位數僅較前年同期略加100元至15,100元，升幅為0.3%。

至於2022年5至6月的每小時工資中位數，也由前年同期的75.5元，增加1.9元，升幅約2.2%。男女僱員去年5至6月的每小時工資中位數為86.5元及68.5元，分別較前年同期增加2.5%及2.4%。

以行業分析，各行業的僱員於去年5至6月的每小時工資中位數均較前年同期上升，升幅由0.2%至3.8%不等，當中升幅最小的同樣是旅行代理、代訂服務及相關活動，該行業的僱員在去年5至6月每小時工資中位數為66.1元，僅較前年同期略加0.1元。