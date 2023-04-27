新冠活躍度升　4日錄63宗嚴重及死亡個案　流感入院比率微跌

新冠及流感病毒活躍度持續上升，據新一期的新冠肺炎及流感速遞的最新監測數據顯示，新冠社區檢測中心檢測陽性比率增至3.77%，上周錄得嚴重及死亡個案為63宗，較前一周的39宗，上升逾六成。過去四日錄得63宗嚴重及死亡個案，追平上周紀錄。



另外，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升，過去一周上升至18.21%，周日（16日）至昨日（19日）的4日內，有31宗嚴重流感個案，當中有18宗死亡個案。另外，早前已公布的14歲男童及19個月女童，現時女童情況仍然嚴重。不過，流感入院比率微跌，由上周的1.08，跌至0.97水平，仍處於中強度水平，惟0至5歲幼童入院率仍升，每一萬名幼童入院就有5.77人為流感。



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新冠病毒活躍度上升，據新一期的新冠肺炎及流感速遞顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有輕微上升，化驗所新增對新冠病毒檢測陽性的數目為1,615個，對比前一周的1,116個，一周內急增近五成。

據最新監測數據指，在社區檢測中心及檢測站採集的樣本，對新冠肺炎檢測呈陽性比率（七天移動平均值）為3.77% ，較上周的2.86%有輕微上升。至於污水監測人均新冠病毒含量（七天幾何平均值）亦有上升，由前一周每公升約426,000拷貝，上升至每公升約為571,000 拷貝。

XBB譜系病毒為主 Arcturus病毒比例降

另外，衞生防護中心公布，上周錄得嚴重及死亡個案為63宗，較前一周的39宗，上升逾六成，而過去四日亦錄得63宗嚴重及死亡個案，已追平上周錄得的個案。過去十一日錄得66宗在學校或院舍發生的新冠肺炎爆發的報告，涉347人染疫。

新冠病毒Arcturus襲港，據中心公共衞生化驗服務處的樣本基因分析，在4月20日至26日期間，最常見的變異病毒株已由BA.2 後代譜系改為XBB 及其後代譜系，佔52.2%，當中包括新冠病毒Arcturus（即XBB 1.1.6），其比例由前周的5.2%下跌至3.7%，但其他XBB亞系的比率則由15.7%增至37.3%；BA.2 後代譜系則排第二佔40.3%。

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5歲以下兒童流感入院個案增 屬高強度水平

流感病毒活躍程度持續上升，據最新監測數據顯示，在4月16至22日期間，本地季節性流感的整體活躍程度持續增加，流感病毒百分比為18.21%，較前一周17.45%微升，當中83%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感佔17%。

不過，公立醫院流感相關入院比率則較稍為下降，過去一周入院率為0.97（每一萬人口計），較前一周錄得的 1.08微跌，仍處於中強度水平。值得留意的是，0至5歲相關入院率卻不跌反升，由上周的5.54上升至5.77，即每一萬名幼童入院就有5.77人為流感，達極高強度水平。

衞生防護中心過去十一日（4月16日至26日）共錄得77宗成人流感嚴重個案，當中16宗曾接受流感疫苗注射，同期錄得2宗兒童流感相關之嚴重併發症/死亡個案，分別為早前公布的的14歲男童及19個月女童，現時女童情況仍然嚴重。

77宗成人個案中有46人死亡，18宗個案於最近4日錄得，而77人中，58人感染甲型（H1）流感，9人為感染甲型（H3）流感，餘下10宗同為甲型流感惟有待分型。另外，同期錄得學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告急升，達106宗，涉576人染疫，當中83宗涉451人為過去4日錄的個案。