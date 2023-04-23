新冠病毒︱許樹昌本月也中招　稱反彈意料之內　籲高風險群組打針

近日新冠病毒的確診數字亦有反彈，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（23日）在一個電視節目指是意料之內，因自3月解除口罩令後多人在社區活動，「一除口罩自然會中」。他建議高風險群組應適時接種加強劑，他以自己為例於12月中時接種了第5針二價疫苗，於本月10日亦確診，「因為始終你隔咗4個月你抗體低咗，你出去社區活動唔戴口罩你就會中。」但則因為接種疫苗，即使確診亦以上呼吸道徵狀為主，不會出現重症。



許樹昌又指出按現時醫管局的數據，流感的確診數字已到頂，預料將慢慢回落，他指出近日天氣回暖，社區不少人仍維持戴口罩的習慣，亦有接種疫苗，所以病毒的活躍程度亦有所下降，不會有很大規模的爆發。



▼3月1日 口罩令撤銷▼



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許樹昌在無綫節目《講清講楚》表示，隨著口睪令解除，確診數字有反彈是意料之內，提到近期病毒繁殖率超過1.5，當中入院、死亡及嚴重的患者都是有長期病的高風險人士。至於近期在印度流行的XBB.1.6變種病毒在香港亦有輸入個案，他指雖然傳播性較強，但嚴重程度並無加深，所以口服藥依然有效。

他亦建議應在接種疫苗的六個月後補打加強劑，解釋指即使已接種疫苗保護力亦有限，他以自己為例，於12月中時接種了第5針二價疫苗，於本月10日亦確診，「因為始終你隔咗4個月你抗體低咗，你出去社區活動唔戴口罩你就會中。」不過他亦指接種疫苗後T細胞的反應仍在，所以不會出現重症，僅以上呼吸道徵狀為主，「聲都沙埋」，他在受訪期間聲線仍見沙啞。

許樹昌建議應在接種疫苗的六個月後補打加強劑。（資料圖片）

許樹昌又指隨口罩令解除，流感亦在香港出現，現時個案仍以H1N1為主，當中以長者及5歲以下兒童首當其衝。不過他亦指出按現時醫管局的數據，流感的確診數字已到頂位，預料將慢慢回落，加上近日天氣回暖，社區不少人仍維持戴口罩的習慣，亦有接種疫苗，所以病毒的活躍程度亦有所下降，不會有很大規模的爆發。

他表示，現時的亡個案都是以65歲以上為主，特別是當中八成以上都身患表期病，即使接種疫苗的保護率亦只有四至六成，因長者年紀大未必能產生抗體，有抗體亦未必持久，但「打咗一定好過唔打」。另外他建議長者等高危群組如出現病徵盡早求診，以獲處方特敏福藥物，指在48小時內服用效果是最好。