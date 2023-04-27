今年首三月破近200宗食物走私案　放冰鮮肉入紅白藍袋、行李篋

全面通關後不少港人都會回鄉探親，但帶手信回港時要小心觸犯法例。海關今日(27日)表示，自2月恢復全面通關以來，海關於今年首3個月破獲的非法進口或走私受規管食物相關案件，數目已達189宗，去年全年查獲同類案件的總數接近，反映走私數字增加。



海關表示，有7成因走私而被捕的人都是香港人，而且他們直接放置冰鮮肉在行李喼或紅白藍膠袋，致該肉的血水盡岀，衛生非常差。海關呼籲市民在51黃金周切勿走私受規管食物。



海關與食環署今日(27日)召開聯合記者會，報告今年首三個月的走私受規管食物的案件數字。海關陸路邊境口岸總指揮官賴子榮表示，受規管食物包括未有當局衛生證明的凍肉、家禽、未經煮熟的蛋等。

他表示，於今年首3個月破獲的非法進口或走私受規管食物相關案件，數目已達約190宗，當中有3宗是大型走私案件，而2022年全年只有197受規管食物走私案，2021年也只有240宗，換言之，今年只過了三個月，相關走私案數目已幾近等同過去全年數字。

賴子榮指，雖然過去兩至三年因為疫情令數字大幅下降，但自通關後走私活動有增加，「可以見到數字係重拾升軌。」

賴子榮又指，189宗走私案中，有174宗的被捕人是經陸路口岸入境。他指被捕人通常會放置凍肉在行李喼、行李袋或紅白藍膠袋，由於缺乏保護，所以容易變壞，「你見到啲肉岀哂血水，衛生情況係好差。」亦有被捕人放置目測50-60隻生雞蛋於一個大膠水樽，卻未有好好分隔。「你見到樽底有雞蛋已經壓爛咗。」

賴子榮表示，在疫情前的走私案中，肉類走私通常佔7成，而蛋則只佔三成，但在今年首三個月，生蛋走私就有68%，他認為價格誘因在當中都有影響，「我哋留意到國內嘅蛋都比較平，可能有市民貪平。」

不過「貪字得個貧」，食環署風險管理首席醫生周楚耀就提醒市民，不明來歷的凍肉或蛋糧容易滋生微生物，最後令自己食物中毒，得不償失。

賴子榮提醒市民，在五一黃金周期間不要以身試法，避免在內地購買凍肉或生雞蛋等受規管食物到港。他指會在口岸派發傳單，以及派出偵緝犬在不同口岸駐守。偵緝犬會在口岸以鼻「聞一聞」旅客行李，如有懷疑，海關就會邀請該旅客進一步調查。