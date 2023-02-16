走私貓狗肉｜食環署去年兩度接投訴　議員批部門間欠溝通協調

《香港01》上周報道油麻地有持牌新鮮糧食店出售走私「M肉」和「G肉」，化驗後證實為貓狗肉。漁護署聯同食環署其後在該舖檢取懷疑樣本化驗，2月14日公布證實檢取的肉類經化驗後有貓的DNA。



民建聯立法會議員陳克勤今早（16日）在電台節目指，在香港公開賣貓狗肉很罕見，但相關行為「公然挑戰法律同社會道德底線嘅行為」，他批評食環署去年已收過兩次相關投訴，當時卻未有主動聯絡漁護署跟進，反映不同部門之間欠溝通及協調，「你做漏咗一招」。他也建議，漁護署未來應考慮聯同海關加強調查陸路口岸的貨物及航空貨運，以打擊走私貓狗肉。



民建聯立法會議員陳克勤表示，在香港公開賣貓狗肉是罕見的事，認為今次屬個別事件，但強調有人公開賣貓狗肉都是「公然挑戰法律同社會道德底線嘅行為」。他續指，在傳媒報道事件後，當局的行動算快速，上周五檢取懷疑樣本化驗，本周二（14日）已說準備提出檢控。

批食環署接投訴只查牌不檢走肉類化驗

但他提到，在事件未獲報道前，其實去年已有人投訴兩次，指同一間新鮮糧食店出售貓狗肉，但食環署當時前往巡查，焦點是放在該店是否持有新鮮糧食牌，未有檢走肉類化驗，他直指做法「粗疏」、且「錯焦點」。

陳克勤認為，食環署在去年收到相關投訴時，已應該主動聯絡漁護署跟進，事件反映不同部門之間欠溝通及協調，「你做漏咗一招」。他續指，當一個部門收到投訴，即使並非自己部門主力處理的事，也應該主動通知其他部門，「咁先係一個政府、一個能做事嘅政府。」他也建議，漁護署應聯同海關加強調查陸路口岸的貨物及航空貨運，以打擊走私貓狗肉。

▼「G肉」▼



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建議漁護署聯同海關加強調查口岸走私

他早前已去信環境及生態局，要求當局嚴肅處理及嚴懲今次事件中賣貓狗肉的人，雖然今次屬個別事件，但社會共識都是不能接受這種事，認為「唔嚴厲打擊係開咗好壞嘅頭」，也怕有人會「有樣學樣」。

他亦提到，2020年有人食狗肉被罰750元，這種程度的罰款是無阻嚇力，但有關法例早於1950年訂立，坦言「係咪過時，我哋要考慮。」不過，他認為，愛護動物的人除花時間看這條條例，更應關注政府稍後擬修訂《防止殘酷對待動物條例》一事。