海關去年檢逾7億支私煙　何珮珊指加煙草稅後走私未見明顯增加

海關去年偵破7,148宗案件，按年下跌約一成，當中近半涉及私煙，檢獲逾7億3千萬支私煙，上升七成，創有史以來單年檢獲量新高。

海關關長何珮珊今（2日）於電台節目表示，疫情致物流成本增，私煙集團遂傾向大規模貨運走私，她預料通關後情況會持續，同時以旅客「螞蟻搬家」或將走私貨物混入正常貨物的走私模式亦會趨增。

本港於《財政預算案》發布當日即時調高煙草稅，她表示，暫時未見走私香煙有明顯增加趨勢，但會繼續留意情況。



海關關長何珮珊。（資料圖片）

海關去年偵破7,148宗案件，按年下跌約一成，當中約一半涉及私煙活動。去年偵破的3,436宗私煙案件中，檢獲超過7億3千萬支私煙，大幅上升七成，是有史以來單年計檢獲量新高。

有私煙暫存香港待運至其他地區

何珮珊在港台《千禧年代》說，由於疫情影響物流安排，令到成本增加，私煙集團遂傾向大規模貨運走私，檢獲的私煙除供應本地市場以外，部分則暫存香港，並等待時機運往其他地區或國家。

她預料，通關後以海路大規模偷運私煙情況會持續，但部分海上走私活動會轉變模式，以旅客「螞蟻搬家」或循陸路運輸，並混入正常貨物或暗格的走私模式亦會趨增，海關會嚴密監察情況。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅後，香煙零售價隨即加12元▼



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《財政預算案》提出即時增加煙草稅，何珮珊指，目前未有發現私煙活動有明顯增加，但海關絕不怠慢，已靈活調配資源進行反私煙工作。

與內地海關重點打擊水貨活動

本港恢復與內地全面通關，被問到水貨客走私情況，何珮珊表示，海關正積極收集水貨集團的情報，近日亦有與內地海關舉行會議，雙方制定行動方案，冀重點打擊團夥式水貨活動。她又說，本港水貨活動趨向活躍，若遇懷疑個案會轉交內地海關跟進，認為雙方協作有成效。

另外，何珮珊提到，去年中下旬本港出入境防疫限制陸續放寬，市民外遊增加，海關去年收到旅遊服務的舉報有所提升，由2021年173宗增至去年的232宗，涉及旅遊會籍、訂購酒店機票等，隨著旅遊業復常，海關會繼續留意業界不良營商情況。