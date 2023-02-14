走私貓狗肉｜01揭店舖賣M肉G肉　漁護署證實有貓DNA　準備檢控

《香港01》上周四（2月9日）獨家報道，有持牌新鮮糧食店出售走私「M肉」和「G肉」，化驗後證實為貓狗肉。報道刊出當日，漁護署聯同食環署在愛該舖檢取懷疑樣本化驗。

漁護署今日（2月14日）證實，檢取的肉類經化驗後有貓的DNA，署方正根據《貓狗規例》進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。



化驗證實有貓DNA後 漁護、食環將檢控

漁護署今日（2月14日）公布日前在油麻地一店舖內檢取的懷疑狗肉或貓肉，經化驗後證實含有貓的DNA。漁護署與食環署即時聯合到該店舖採取執法行動。

漁護署發言人說：「基於化驗結果，漁護署正根據《貓狗規例》（第167A章）進行多方面調查，蒐集其他所需證據以向相關人士提出檢控。」

食環署人員亦已在日前的聯合行動中取得證據，將根據《食物業規例》（第132X章）第30條檢控管有人未獲准許貯存冷凍或冷藏以供出售的肉類。

加強抽查可疑入境車輛

漁護署發言人說：「售賣、食用或管有狗肉或貓肉均屬違法，漁護署必定嚴格執法。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。」

漁護署表示，絕不容許以貓狗肉作食物用途，必定嚴肅跟進。為杜絕此等行為，漁護署會加強監察、巡查和打擊行動，包括加強網上監察，並會與政府其他部門保持緊密聯繫，交換情報。漁護署及食環署會因應實際情況作出部署，按需要採取聯合行動。

另外，針對加強抽查可疑入境車輛及對有關肉類進行檢驗，漁護署、食環署會和香港海關保持緊密合作並在有需要時進行聯合行動。漁護署亦會透過不同渠道加強公眾教育。

《貓狗規例》規定，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823舉報。

▼「G肉」▼



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當局兩收舉報 大半年無行動

《香港01》上周四（2月9日）獨家揭發，油麻地新填地街一間店舖，售賣涉嫌從廣東開平走私來港的「M肉」和「G肉」。記者放蛇購得相關肉類後，經化驗所化驗，證實為貓肉和狗肉。

食環署早於2022年5月和10月，兩度接獲該店售賣貓狗肉的舉報，但巡查後無發現。由於食環署並非《貓狗條例》的執法部門，應由漁護署和警方執法，食環署回應《香港01》查詢時指，「如有發現會轉介相關部門」。

售賣貓狗肉的店主，亦承認曾有食環署職員巡查，着購買時不要太高點。

報道刊出當日，漁護署、食環署高調到該舖調查，檢走懷疑貓狗肉。

▼「M肉」▼

