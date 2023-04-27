夫婦疑為14月大女兒驅魔　作法11小時後女兒死亡　認虐兒候判

信奉基督教靈恩派的夫婦，帶14個大女兒往探外婆後，一家三口失聯。消防員接報到夫婦家破門，發現女嬰頭部被尿布包裹死亡。女嬰母被捕後稱，兩夫婦回家後以為邪靈附體，原想為自己驅魔，期間又以為女兒亦有邪靈上身，故為女兒作了長達11小時的驅魔儀式，之後發現女兒沒有反應，強調只想為女兒驅鬼及令她復活。兩夫婦原被控謀殺，控方後改控虐兒罪，兩人今(27日)在粉嶺法院再提訊時認罪。裁判官把案押後至5月11日判刑，期間索取兩被告的背景及感化報告，另為還押的男被告索取精神科報告，女被告則准保釋。



男被告林道升（33歲，馬來西亞籍）及女被告陳紹彤（32歲），兩人是夫婦，均報稱無業。他們承認一項對所看管兒童虐待或忽略罪，指他們於2022年6月1日，在新界八鄉錦田水頭村某單位內，身為14個月大的女童林啟樂(下稱：啟樂)負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略她，導致她受到不必要的健康損害。

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未有證據顯示被告行為致女童死亡

控方在裁判官詢問下稱，因啟樂死因不明，無足夠證據顯示兩被告行為引致其死亡。辯方則稱，兩被告被捕後，已分別被拘留逾300及200天，希望法庭能輕判，或考慮非即時監禁的刑罰。

男被告案發前曾因情緒不穩入院

案情指，男被告於2022年4月底曾因情緒不穩入院，至5月31日出院。當晚兩夫婦帶啟樂到外婆家，當時啟樂並無異樣或傷勢。三人離開後，外婆外公連續兩日都聯絡不上兩被告，遂在6月3日晚上門找人，但按門鈴後單位內的燈突然熄滅，遂報警處理。

消防破門入屋兩被告赤裸躺地

警方連同消防破門入屋，發現兩被告赤裸睡在儲物室地板，問及啟樂下落時，二人均指啟樂在幼稚園。警方搜查後，發現啟樂被藏在睡房一角，其頭部被嬰兒尿布包裹，身體則被舖蓋著，救護員證實啟樂已死。

女被告稱初時以為夫婦二人邪靈附身

女被告在受查時稱，她與丈夫案發前兩日（6月1日）以為自己有邪靈附身，便一同進行驅魔儀式，其後見啟樂亦遭邪靈附身，兩人便為女兒驅魔。儀式由凌晨3時持續到下午2時，期間女被告將橄欖油倒在啟樂身上，並捉住她的四肢，男被告則托起啟樂胸口，後來發現啟樂沒有反應，便嘗試碰她的四肢及為她吹氣。

啟樂頸上瘀痕由男被告造成

女被告又透露啟樂頸上瘀痕由其丈夫的手指造成。二人把啟樂留在睡房內，直至有人按門鈴，她因感到害怕，將啟樂遺體移到地上。她確認，由啟樂失去反應至警方到場，期間沒有人進入過住所。

女被告稱想令啟樂復活

二人被捕後，男被告一直保持緘默，女被告則稱：「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活。」兩夫婦因為情緒不穩，被捕後即被送往醫院治理，院方判斷陳的精神狀況適合錄口供，但她拒絕回答警方問題。啟樂的驗屍報告顯示，她已去世1至3日，其屍體已腐化，死因未明。其頸部有超過10處擦傷，背部亦有屍斑。

兩被告均港大畢業曾赴加修讀神學

辯方求情指，兩被告均為基督教靈恩派教徒，相信「鬼附驅魔」的想法，他們均畢業於香港大學，及後遠赴加拿大維真神學院修讀神學，男被告因為中途抑鬱症病發，未有修畢課程；女被告則完成課程，並有神學碩士學歷。

案件編號：FLCC687/2022