港創科公司勝出科技園電梯募投比賽　陳茂波：港擁完善初創生態圈

科技園公司今日（28日）舉辦第七屆「電梯募投比賽2023」（EPiC），有共55個經濟體、超過610家初創企業參加。財政司司長陳茂波致辭時表示，香港擁有蓬勃且完善的初創生態圈，共有4,000 間初創企業，比2018年增加50%；香港亦是通往大灣區龐大增長市場的最佳門戶，成功的產品及服務方案必定能夠在大灣區、國內，以至全球突圍而出。



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參加企業獲科技園創投基金看中 有機會500萬美元投資

「電梯募投比賽」是香港最大規模的募投比賽，今年50隊入圍準決賽的初創企業齊集位於西九龍環球貿易廣場頂層的地標「天際100」，再度上演真實的60秒電梯募投之旅。超過75%參賽隊伍來自海外，使海外參賽隊伍及參賽經濟體數目的比例，創下2016年以來新高。

所有參賽者分成兩大組別，競逐房地產科技（PropTech）和金融科技（FinTech）的科技組別大獎，來自英國的FinCrime Dynamics 奪得金融科技組別大獎，而來自香港的Skyland Innovation成功奪得房地產科技組別大獎。運用機器人技術和人工智能的Skyland Innovation為總冠軍，贏得共九萬美元獎金。

科技園表示，Skyland Innovation連同50隊入選準決賽的初創企業，均有機會獲得由科技園創投基金額外提供的投資基金，一經選中，每間公司最高可獲500萬美元的投資額。

查毅超：香港續吸引全球投資者和創新人才

科技園主席查毅超表示，政府對創科的堅定承諾及對早前公佈的《香港創新科技發展藍圖》的支持，香港能為企業提供一個理想平台，進軍機遇無限的亞洲市場；香港作為亞洲國際都會，以及通往內地以及世界的橋樑，將繼續吸引全球投資者和創新人才。

科技園行政總裁黃克強表示，今年電梯募投比賽的海外參賽隊伍數目創新高，而50隊晉身準決賽的初創隊伍中，有不少獨角獸企業和即將加入獨角獸行列的初創公司，他們的表現均非常優秀，充份表達了「香港真正回歸國際舞台」的訊息。