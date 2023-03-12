搶人才｜科技園逾700間初創企業　5月訪大灣區及東南亞招海外人才

政府強調「無創科、無未來」，香港公司行政總裁黃克強透露，至今有逾700間初創企業進駐科技園，惟規模與內地仍有一段距離。科技園正著手培訓本地人才，包括從中學入手，加強年青人對「創科」的認知；另外，科技園亦正計劃於今年5月走訪大灣區及東南亞，招攬海外人才。



科技園現時有約逾700間初創沒企業進駐。（資料圖片）

香港科技園公司行政總裁黃克強今日（12日）出席商業一台「政好星期天」訪問表示，科技園現時培育逾700間初創企業，協助它們進行產品開發、市場開放及尋找投資者，涉及約2萬人，當中約1萬人為研發人員，規模較內地仍然相距很大。他期望，本港科研人才2030年可高達20萬人。

科技園人才及人力資源總監王秀麗表示，隨著本港近年創科生態圈「復活」，本地對於科技人的需求大增，更多初創企業招募人才。加上現時一間企業發展需要更多不同職位，不只限於「寫程式」工作需要科技人才，市場推廣、產品設計等行業亦衍生了很多科技工作，令人才需求大增。

▼2022年12月22日 創新科技及工業局發表《香港創新科技發展藍圖》▼



政府去年年底公布的《香港創新科技發展藍圖》提出，目標於2030年本港創科企業達到7000家、創科從業員達到10萬。王秀麗說，科技園希望可以擔任培訓本地人才的角色，包括於中學開始培養年青人對「創科」的認知。科技園正與不同非政府組織及青年組織接觸，帶年青人參觀科學園，親身體驗何謂「創科」。科學園亦為大學提供短期及長期實習機會，為年青人投身職場前做好準備。除了本地人才，她與黃克強正籌備聯同科技園企業於5月走訪大灣區及東南亞，宣傳香港的機遇，招攬海外人才。

她認為，香港的優勢是整體治安較其他地方屬非常好，而且背靠租國，很多亞洲及西方國家均睇中香港這一個優點，「佢哋覺得嚟咗香港之後，有個更加大嘅世界俾佢去發揮或者探索，咁呢個我覺得香港係有機遇喺度」。另外，本港國際城市、法治地位以及人才質素，對於很多地方而言具有吸引力。