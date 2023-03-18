搶人才｜科技園辧求職展　創科公司：每請到一人　同時有一人離職

去年政府發表施政報告提出「搶人才」，推動創科，包括擴建白石角科技園。園方今日(18日)舉行「創科探索之旅」求職展覽，邀請數十間科技園園區內的創科公司擺設攤位介紹業務，吸引約200名學生和畢業生參加。有創科公司表示，今年初起獲聘及離職比例為「1比1」，即每聘用到一個員工，就同時有一個員工離職，團隊人數零增長，影響業務發展。



科技園人才及人力資源總監王秀麗指，創科業務正在發展，惟創科公司的人才流失嚴峻，特別在園區內的公司都希望招聘。她希望今次展覽可吸引本地及海外人才投身香港創科業，相信香港創科業會有發展優勢。



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科技園今日舉行「創科探索之旅」求職展覽，邀請數十間科技園園區內的創科公司擺設展覽攤位介紹業務，包括專門研發飛行模擬技術的航空科創Aerosim、智能健康監測科創Vitals、以及回收麵包釀造啤酒的麵包啤酒公司Breer。

科技園人才及人力資源總監王秀麗表示，創科業務正在發展，特別政府推動創科，以及疫情復常以來，創科業的技術一直在轉變，需要的人手都在增加，創科業都缺人手「人才流失幾嚴峻。」

她指以科技園內的創科公司為例，他們不只需聘技術人員，一些負責宣傳、市場推廣的人才都需招聘，故希望今次展覽可吸引本地及海外人才投身香港創科業，相信香港創科業會有發展優勢。

科技園人才及人力資源總監王秀麗表示創科公司需要人才。(夏家朗攝)

創科公司同指需「搶人才」 應付業務擴充

有創科公司指，由年初至今，每聘用一個員工，就有一個員工離職。專門研發飛行模擬技術的航空科創Aerosim，研發較低價錢的模擬飛行裝置，希望讓更多人可投身航空業。營運總監曾浩銘表示，公司現時有40個員工，但在年初至今， 受聘和離職的員工比例是「1比1」，他指在航運交通增加後，多了人詢問，所以每個部門都需要招聘，「如果話我哋Marketing(市場部門)，依家都有3至4位同事，但其實我哋要請夠10個人，先應付到業務需求。」

而智能健康監測科創Vitals，就研發接觸式智能手錶和智能鏡頭，以量度用家的心跳，呼吸和壓力指標。創辦人兼行政總裁黃君朗就表示，今日在展覽有超過100人向他們詢問，認為展覽反應熱烈。他指公司都需招聘人手，希望可擴充到海外，故對今日展覽的反應滿意。

智能健康監測科創Vitals創辦人兼行政總裁黃君朗指，今日在展覽有超過100人向其公司詢問。(夏家朗攝)

求職者感創科前景好 招聘公司指創科多人選擇

到場參與的應屆碩士畢業生羅先生，希望在港發展創科路向。就讀電子資訊學科的羅先生表示希望發展人工智能事業，「始終AI係一個大趨勢，學好咗對自己都係好事。」同行的博士生陳小姐雖然就讀學科是生物科技，不過她都對人工智能的方面有興趣。兩人都指希望在科技園內求職。

陳小姐(左)和羅先生(右)都希望在港發展創科行業。(夏家朗攝)

招聘平台Jobs DB香港區營運總監李政勳就表示，今年的招聘職位數目比去年有增長，特別是創科方面，比過去三年疫情的前、中、後期都有不同增幅。他認為在疫情後，不同公司都有把其業務性質轉變，故需要的人才都有增加。特別是數碼科技，資訊科技以及人工智能，是求職者會選擇的工種。